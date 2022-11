«Alexandre menace de diffuser toutes mes photos à mon entourage. Hier, il était mon amoureux, là, il est devenu mon pire ennemi. J'ai l'impression qu'il peut connaître chacune de mes pensées, chacune de mes tentatives pour m'échapper. Il me dit: “T’as intérêt à faire ce que je te dis, sinon, tu le regretteras. »

À 14 ans, Aliya rencontre sur un jeu en réseau un garçon qui lui fait croire au grand amour. Il dit s'appeler Alexandre. Il la séduit et, bientôt, lui demande des preuves d'amour: des photos et des vidéos d'elle, nue. Ces nudes, il va les diffuser sur Internet, auprès de sa famille et des élèves de son collège. Pour l'adolescente, c'est la descente aux enfers. Aujourd’hui, elle a 20 ans et elle choisit de témoigner. Pour en finir avec la honte et la culpabilité alerter la société sur le cyberharcèlement, un phénomène qui touche des milliers de jeunes.

« Aliya, juste une histoire de nudes » est une série audio écrite et réalisée avec Aliya par Sylvie Aguirre et Jérémy Bulté.

Mixage : Sébastien Decaux

Cover : Jérémy Bulté

Production Editoriale : Elisa Mignot

Production Exécutive : Marion Claus

Merci à Thibault Cohade pour la musique, à Camille Legras pour sa voix, à Alexandre Bert et à Julie Le Dantec.

Merci à Véronique Agrapart, à l'association e-Enfance et à Justine Atlan, à l'association StopFisha et à Shanley Clemot McLaren, à Me Rachel-Flore Pardo, à M. Paris, professeur de technologie, à M. Philémon, directeur du collège de La Palluau, au lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte, à Hélène Romano.

Aliya tient aussi à remercier ses parents, sa sœur, ses amis Marion et Enzo.

« Aliya, juste une histoire de nudes » est une co-production ZED et Initial Studio.

Pour signaler un cas de harcèlement, appelez le 3020

Pour signaler un cas de cyber-harcèlement, appelez le 3018 ou téléchargez l'application 3018

Ces dispositifs sont anonymes, gratuits et confidentiels.