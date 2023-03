20 minutes avant la fin du monde

Ces dernières semaines ont donné lieu à de très nombreux manifestations contre une loi qui vise à repousser l'âge de départ à la retraite. Une bonne raison pour vous parler, dans ce 66ème épisode, du travail. Mais attention, du travail à la sauce écolo! On va vous parler des métiers exposés au changement climatique, d'exploitation, de combat social et de tout ce qui est à repenser.



«Autour de moi une équipe qui aime le boulot mais à sa manière. D'ailleurs ça fait bien longtemps qu'il a embauché une armée de robots pour travailler à sa place, c'est bien sûr Olivier:

-(Olivier)Oui j'ai fait écrire mes textes par ChatGPT.

-Quel modèle de robot est avec nous aujourd'hui?

-(Olivier)W452

-Exactement j'en étais sûr. C'est un comédien, on le sait. Elle milite avec fougue pour la défense des 35 heures mais à l'échelle du mois et non de la semaine. C'est Marlène.

-(Marlène) Ah oui, on y est presque. Je vous le dis en off

-Merci de l'info. Et elle vient de créer le parti travaillez moins pour gagner plus, l'ambitieuse Sarah.

-(Sarah) Et oui, c'est pas mal.»