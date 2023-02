Pour ce premier épisode de l'année, nous commençons en fanfare et en paillettes pour vous parler de spectacles! Mais pas n'importe lesquels! C'est l'idée, comme le disait l'essayiste Guy Debord, que le spectacle est devenu la réalité. Que l'information et le divertissement ont… fusionné. Que nous sommes aussi devenus les actrices et acteurs de notre propre distraction. Et qu'il y en quelques-uns qui ont pas mal d'intérêts financiers et politiques à tout ça.

Et alors, qu'est que ça fait à l'environnement? Et au combat social et écologique? Pour en savoir plus, c'est parti pour ce premier épisode d'une série en deux parties! Premier épisode aujourd'hui, la suite, vendredi 17 février.

20 minutes avant la fin du monde est un podcast natif et indépendant produit par Fréquence Moderne et animé par Antoine Hardy, avec Olivier Duverger, Sarah Grau et Rémi Noyon.

