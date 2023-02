Seconde et dernière partie de notre série spéciale consacrée au spectacle!

Dans l'épisode précédent, on vous a parlé de cette fusion de l'information et du divertissement pour vous raconter ce qui se passe quand intérêts médiatiques, politiques et financiers sont

mélangés. Le spectacle qui ressort de tout ça, c'est une puissante machine qui contribue à empêcher les changements politiques. Et c'est la raison pour laquelle on en parle dans un podcast consacré à l'écologie!



Et pour en parler, la même troupe qu'au précédent épisode, couverte de paillettes et d'habit de lumières!



20 minutes avant la fin du monde est un podcast natif et indépendant produit par Fréquence Moderne et animé par Antoine Hardy, avec Olivier Duverger, Sarah Grau, Rémi Noyon et Sonia Salimon.

