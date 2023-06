Ce serait quoi des «bonnes nouvelles» en ce moment? Et ça veut dire quoi ne pas désespérer face à toutes les violences et prédations environnementales? Voilà les questions de cet épisode «spécial été», dernier de notre saison!

«Pour ce dernier épisode de la saison on avait envie de vous laisser avec des bonnes nouvelles. Mais attention ce n'est pas notre genre de vous décrire un catalogue de bonnes pratiques ou de vous faire croire qu'on va s'en sortir avec des héros ou des héroïnes de l'environnement. C'est plus compliqué que ça, car ce serait quoi des bonnes nouvelles dans un monde marqué par tant de violences et prédations environnementales? On a cherché pourtant. Sonia a profité de ses trajets entre Paris et Nantes pour interroger des voyageurs et des voyageuses. Marlène est arrivée avec une pile de plusieurs dizaines de livres. Je ne sais pas si il y a des bonnes nouvelles là-dedans. Sarah, de son côté, a préféré faire passer un questionnaire sur les coups de deux heures du matin dans un bar parisien. C'est le fil rouge de cet épisode: on a envie de se demander collectivement, un peu en mode thérapie de groupe, ça veut dire quoi de ne pas désespérer? Quand on prend connaissances de toutes ces nouvelles climatiques et sociales, on se rend compte que les bonnes nouvelles semblent totalement manquantes.»

20 minutes avant la fin du monde est un podcast natif et indépendant produit par Fréquence Moderne, animé par Antoine Hardy, avec Sarah Grau, Olivier Duverger, Marlène Nitenberg et Sonia Salimon.