Dans ce nouvel épisode, on vous propose un voyage! On vous invite à partir à la rencontre de la «nature», celle qui serait protégée dans des sanctuaires ou des parcs naturels intacts, prête à être contemplée, adorée. Qu'est-ce que cela veut dire, «protéger la nature»? À quel prix et pour qui? Faut-il des quotas et des réserves ou inventer un autre rapport au monde?

«–Citez-moi un moment et un endroit où vous avez eu l'impression d'une harmonie avec le monde. C'était quoi, c'était où?

–Alors moi, c'était en Colombie (j'y suis allée en bateau et en train bien sûr), dans un petit village au Nord de Bogota. Et dans ce petit village, quand on arrive un peu au bout, on peut s'asseoir face aux montagnes et c'est absolument époustouflant, magnifique. On a l'impression d'être perdu au milieu de nulle part. Je me suis sentie au bout du bout du monde.

–Rémi?

–Moi, c'était sur la ligne 13, je me suis senti en harmonie avec mes congénères...»

20 minutes avant la fin du monde est un podcast natif et indépendant produit par Fréquence Moderne, animé par Antoine Hardy, avec Sarah Grau, Sonia Salimon et Rémi Noyon.

Retrouvez-nous sur Twitter , Instagram ou sur tous nos liens.