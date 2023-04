Et si on pouvait modifier le rayonnement solaire ou aspirer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour limiter le réchauffement climatique?

Et si on prenait le contrôle du climat? Si on pouvait modifier le rayonnement solaire ou aspirer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour limiter le réchauffement climatique, est-ce que ce ne serait pas la solution à tous nos problèmes? Si, comme nous, ces phrases vous provoquent une bonne dose de stress, ne partez pas! Car dans ce nouvel épisode, on va justement analyser ces promesses technologiques, regroupées sous le nom de «géo-ingéniérie»!

Deux épisodes au programme! Celui du jour porte sur le rayonnement solaire; dans deux semaines, ce sera autour de de la capture de dioxyde de carbone.

20 minutes avant la fin du monde est un podcast natif et indépendant produit par Fréquence Moderne, animé par Antoine Hardy, avec Sarah Grau, Rémi Noyon et Sonia Salimon.

