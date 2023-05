20 minutes avant la fin du monde

Et si on prenait le contrôle du climat? Deuxième épisode de notre série sur la géoginiérie. Il y a deux semaines, on vous parlait des risques liés à la croyance que la technologie nous sauverait d'un problème politique, le changement climatique, en prenant comme exemple la modification du rayonnement solaire.



Dans ce nouvel épisode, c’est une autre idée qui va passer entre nos mains: celle consistant à retirer du dioxyde de carbone de l’atmosphère, ce gaz à effet de serre dont la hausse continue est au cœur du réchauffement climatique. Attachez vos ceintures...

«Déjà ce que je trouve très intéressant dans cette image de l'aspirateur, c'était drôle de commencer par ça parce qu'effectivement quand on a l'image de l'aspirateur on a un truc qui aspire beaucoup, et c'était ça dans l'idée de satisfaisant. Et là, ce qu'on va peut-être voir au fur et à mesure de cet épisode c'est que c'est pas aussi simple les aspirateurs à carbone.»

