Cette semaine, c'est chaud, ça brûle dans les studios de 20 minutes avant la fin du monde puisqu'on vous parle de canicule. On vous parle des impacts des vagues de chaleur sur les hommes, les bêtes et leur environnement mais on réfléchit également sur le fait que nous ne sommes pas tous égaux face aux chaleurs extrêmes.

«– Avant de commencer, une petite question. Quel est votre rapport à la chaleur?

– Moi je vais commencer parce que je n'aime pas du tout cette question. Je préférais quand tu parlais de souvenir de canicule donc je vais commencer par un souvenir de canicule. J'ai fait le festival d'Avignon (car je suis saltimbanque à mes heures perdues). J'avais fait un spectacle dont le visuel était noir. Et tu fais 7 heures de démarcharge. C'était un seul en scène donc je faisais tout tout seul. Donc j'étais en noir, avec un tee-shirt noir et l'année dernière, en 2022, il y avait des records de chaleur. Ça brûlait partout. Et je crois que c'était le moment le plus dur de toute ma vie. On parlait dans un épisode précédent du changement climatique et du fait de travailler dehors. Et bien voilà, là je l'ai vraiment éprouvé.»

20 minutes avant la fin du monde est un podcast natif et indépendant produit par Fréquence Moderne, animé par Sarah Grau, avec Olivier Duverger, Antoine Hardy et Marlène Nitenberg.