C'est Noël pour toute l'équipe de 20 minutes avant la fin du monde ! Et comme chaque année, nous vous retrouvons à l'occasion d'un épisode un peu particulier : nos désormais fameux awards anti-écolo ! Alors c'est parti pour ce concours qui consiste à revenir sur les plus grandes absurdité qui nous font aller tout droit dans le mur. Il y en a pour tous les goûts : sport, agriculture, technologie, mégalomanie... On en rit pour mieux nous armer d'arguments chics et chocs en ces fêtes de fin d'année.

20 minutes avant la fin du monde est un podcast natif et indépendant produit par Fréquence Moderne et animé par Antoine Hardy, avec Olivier Duverger, Sarah Grau, Rémi Noyon et Sonia Salimon.

Twitter : https://twitter.com/20minutesFM

Instagram : https://www.instagram.com/20minutes.fm/

Tous nos liens : https://linktr.ee/20minutesavantlafindumonde https://urlz.fr/fSyk