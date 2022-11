20 minutes avant la fin du monde Une coupe du monde au Qatar : stop ou stop ? Publié le 11 novembre 2022 à 14h50

Fréquence moderne temps d'écoute : 29 min Épisode 59 - Dans cet épisode, on parle droits humains, conditions climatiques et décarbonation du ballon rond.

Dans 9 jours, c'est la coupe du monde au Qatar... Forcément, notre équipe de choc s'est penchée sur la question de plus près. Dans cet épisode, on parle droits humains, conditions climatiques et décarbonation du ballon rond. Alors enfilez vos crampons, mettez votre plus beau maillot, et rejoignez-nous sur le terrain de l'écologie !