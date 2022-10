Épisode 57 - Au menu de cet épisode: bifteck et barbecue, canicule et chair et à voile. Et plus que jamais, un peu d'autodéfense écologique !

Toute l'équipe de 20 minutes avant la fin du monde est heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison ! Alors que l'été s'éloigne, on vous propose de vous replonger dans les polémiques estivales qui ont agité les médias… L'occasion de revisiter quelques arguments anti-écolos classiques et de vous offrir quelques clés pour y répondre au prochain de dîner de famille ! Au menu de cet épisode: bifteck et barbecue, canicule et chair et à voile. Et plus que jamais, un peu d'autodéfense écologique !

20 minutes avant la fin du monde est un podcast natif et indépendant produit par Fréquence Moderne et animé par Sarah Grau avec Sonia Salimon, Marlène Nitenberg et Antoine Hardy.

