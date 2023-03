Au menu de cet épisode, des confidences et des vers de terre, des plantes et des pouples, des abeilles et des crevettes... 550 gigatonnes d'ami·es: c'est le poids totale de la biomasse, c'est-à-dire de l'ensemble du vivant, des animaux aux végétaux, en passant par les bactéries, les insectes et les êtres humains. Et ça ne vous surprendre peut-être pas: ce n'est pas la grande forme pour nos ami·es. La faune et la flore de notre monde sont en voie de disparition à cause de la destruction des habitats, de la surexploitation, des espèces envahissantes, des pollutions et pesticides, et du réchauffement climatique. C'est parti pour un voyage vers le très grand et le très petit!

20 minutes avant la fin du monde est un podcast natif et indépendant produit par Fréquence Moderne, animé par Sonia Salimon, avec Sarah Grau, Antoine Hardy et Rémi Noyon.

