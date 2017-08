Spoiler ultime: venez fleurir le cimetière virtuel de «Game of Thrones»

La première moitié de la septième saison de Game of Thrones s'est conclue le 27 août et, mégasurprise, il y a eu des morts. Il faut dire que la série tirée des écrits de George R.R. Martin est connue pour sa haute teneur en hémoglobine, notamment dans l'épisode du «Red Wedding» ou du duel entre la Montagne et Oberyn. Nos confrères de Slate.com ont donc imaginé ce cimetière virtuel où vous pouvez venir fleurir les tombes de nos chers disparus de la série –une bonne manière d'évaluer leur popularité post mortem!