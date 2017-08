La frite en mousse, reine suprême

Les vacances d’été touchent à leur fin pour beaucoup d’entre nous : il est temps de faire les premiers bilans, parmi lesquels figure en bonne place, bien évidemment, celui des jeux de plage et de jardin 2012. Pour Slate, j’ai testé avec abnégation et en conditions réelles, accompagné d’enfants de tous âges, 5 jeux d’été placés en tête de gondole cette année. J'ai pris en compte cinq critères pour fixer la note globale: le prix du jeu, la qualité de l'emballage, la dose d'amusement, la facilité d'emploi et sa practicité.



Une manière de prolonger l’été, et de permettre aux arrogants septembriers de faire un choix de qualité pour leurs prochains congés.

***

1. La frite en mousse, reine de l'été

Description

Elle n’a jamais eu de nom officiel, d’emballage, ni de slogan. N’a jamais bénéficié de la moindre publicité. Et pourtant, elle a envahi les plages et les piscines depuis les années 90, est devenu le loisir d’eau le plus vendu en Amérique du Nord, et cet été 2012 n’a pas fait exception à son succès inégalé et son extraordinaire popularité.



C’est la frite en mousse. Appelée aussi frite de piscine, spaghetti d’eau. Pool noodle en anglais, littéralement «nouille de piscine». C’est la reine incontestée de ce classement, giflant par sa sobriété, son prix et la variété de ses usages ludiques tous ses compétiteurs.

La frite en mousse est un cylindre de polystyrène extrudé de couleurs variables, généralement d’1m60 de longueur et 7cm de diamètre. Une largeur idéale pour être saisie à la main afin de frapper sa cousine. Constituée à 90% d’air, sa flottaison est admirable, ses coups sont inoffensifs, et les structures qu’elle constitue admirablement légères.

Une fille du Canada

C’est à la fin des années 80 que les premières frites en mousse de l’histoire apparaissent dans les rayons des Canadian Tire du pays (équivalent des Wal-Marts au Canada, ou de nos Castoramas sous steroïdes). Cette commercialisation signe la fin de plusieurs années de galère commerciale pour les deux inventeurs de la frite : Dave et Steve Hartman.

Ce père et son fils sont à la tête de la toute petite entreprise Industrial Thermo Polymers Ltd, basée dans l’Ontario, qui se consacre depuis sa création au polystyrène extrudé sous toute ses formes, mais à l’usage des industries ou des chantiers. C’est en ramenant à la maison quelques baguettes grisâtres conçues pour le bâtiment, et en observant les enfants se mettre à y jouer dans leur piscine comme des forcenés, que Steve et Dave décident de lancer une fabrication de ces tubes en couleurs plus flashy et en tailles plus ludiques. La frite en mousse était née.

«Cela a pris du temps avant que quelqu’un veuille bien en acheter une. Puis du jour où ça a pris, tout a décollé», me raconte Steve via email. La frite est devenue mondiale. L’erreur fatale de Dave et Steve Hartman? Ne jamais avoir déposé de brevet sur la frite en mousse: «nous ne l’avions pas brevetée car au début elle n’intéressait personne, nous étions une petite entreprise et le coût du brevet était prohibitif...».

Cette erreur rend l’objet encore plus noble et poétique. La Frite en mousse est libre de droits. Le concept de la frite en mousse appartient à l’humanité entière. Et surtout à des milliers d’entreprises chinoises débitant chaque seconde des centaines de millions de frites en mousse de qualité variable. Mais avec 6 millions d’unités produites par an, et la couverture de 70% des besoins d’Amérique du Nord, les frères Hartman tiennent un beau lot de consommation.

La matière première du loisir de jardin

Que peut-on faire et à quoi peut-on jouer avec une frite en mousse? La réponse est simple, et c’est la force du concept: à absolument tout ce qui ne peut pas se jouer avec un ballon, une balle et des raquettes.

A titre personnel, je m’en sers principalement pour taper les gens qui se baignent. Mes enfants ont appris à nager avec la frite, comme simple support de flottaison, puis se sont mis ensuite à la violence fritale, avec beaucoup d’entrain. Les seniors s’en servent pour faire de l’aquagym et parer les coups.

Ce sont les usages les plus répandus de la frite. Mais une simple visite en tongs sur l’internet ouvre un univers de créativité qui laisse sans voix. Agglomérée avec d’autres frites, jointe, découpée, lacérée, enfilée, peinte, collée, la frite, par nature légère et docile est la véritable matière première du loisir de jardin.

Des pinboards tentent de regrouper tous ces usages ludiques (javelots, parcours d’obstacles, poignées antistress, circuits de voitures, colliers éducatifs), et des livres entiers sont consacrés aux multiples usages de la frite.

Dans sa grande générosité la frite en mousse peut également flirter avec des pratiques moins familiales, comme bong à bière pour les soirées entre amis, ou accessoire autoérotique (l’article du magazine Vice sur l’usage masturbatoire de la frite étant désormais le premier résultat sur google à la requête «frite en mousse»).

Bilan

Après une indigestion de raquettes sophistiquées, bardées de slogans, d’encadrés dentelés, de précaution d’emplois et de notices de montage, la frite en mousse brille par sa simplicité et son évidence.

Une ascèse du geste, des règles, des obligations et de l’apprentissage, un objet pur pour un retour au loisir le plus primal et néanderthalien qui soit : le saisissement de l’objet, son étreinte dans l’eau –un retour au tronc d’arbre et à la massue.

Frite en mousse, je crie ton nom. Pour ton absence de contraintes, l’appropriation infinie qui s’offre à chacun sur ta tige de polystyrène extrudé, pour ton prix frôlant la gratuité, en un mot: pour ta liberté.

Pour toutes ces choses, tu es l’objet de loisir le plus proche de la perfection.

La messe est dite.

FRITE/SPAGHETTI DE PISCINE/EN MOUSSE- de 0,80 à 6,00€

EMBALLAGE : XX

FACILITE D’EMPLOI : 5/5

DOSE D’AMUSEMENT : 5/5

PRATICITE : 5/5

NOTE GLOBALE : 15/15