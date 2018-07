Abonnez-vous gratuitement à Slate.fr sur le flux d'actu Google!

La nouvelle tablette de Microsoft pourra-t-elle remplacer votre ordi portable?

Il y a un mois environ, délaissant le petit pour le gros, Microsoft a dévoilé sa Surface Pro 3, soit sa tablette la plus grande et la plus impressionnante de son histoire. Avec un écran de 12 pouces (!) et une fourchette de prix allant de 799€ à...

Will Oremus — 4 juin 2014 — Temps de lecture : 2 min