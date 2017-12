Combien de Mon Chéri faut-il manger pour être ivre? La question peut paraître surprenante, mais plusieurs internautes se la sont déjà posée, notamment sur Twitter. «Les statistiques et des études poussées ont fait ressortir que l’absorption de deux petits Mon Chéri de rien du tout faisait apparaître 0.8 gramme d’alcool par litre dans le sang» peut-on également lire sur un forum Internet. Est-il vraiment possible de dépasser la limite d’alcoolémie autorisée au volant, qui est en Francede 0,5 g par litre de sang, après quelques chocolats à la liqueur?

Les chocolats Mon Chéri contiennent 13% d’une liqueur composée de «sirop de glucose, eau, alcool, sucre, arômes» comme on peut le lire sur l’emballage. Mais la teneur en alcool n’est précisée nulle part. Impossible pour le consommateur avec ces seules informations de savoir au bout de combien de chocolats il doit renoncer à prendre le volant. Contacté par Slate.fr sur le degré d’alcool de la fameuse liqueur, Ferrero livre la réponse suivante:

«Le taux alcoolique des chocolats Mon Chéri est de 8ml/100g»

Quel degré d’alcool pour la liqueur?

En d’autres termes, il y a 8 ml d’alcool pur dans 100 grammes de Mon Chéri. Ce chiffre permet déjà de calculer le degré d’alcool de la liqueur utilisée par Ferrero dans la fabrication de son produit.

La densité de l’éthanol (le nom de l’alcool pur) est d’environ 0,8. Cela signifie que la masse d’1 ml d’alcool pur équivaut à 0,8 g (cette équivalence varie selon la température, mais prenons une densité de 0,8 comme valeur indicative). Donc 8 ml d’alcool pur équivalent à 6,4 grammes.

En sachant qu’un Mon Chéri contient 13% de liqueur (13 g dans 100g de Mon Chéri), qui correspondent à 6,4 g d’alcool pur, on peut en déduire grâce à une règle de trois que la liqueur a une teneur en alcool d’environ 49°.

Degré d’alcool de la liqueur = (6,4 x 100) / 13 = 49,23

Une teneur qui en fait une liqueur plutôt forte (cela varie généralement entre 15° et 55°).

La tolérance à l'alcool

Avant de poursuivre les calculs, des précisions s’imposent. D’abord, nous ne sommes pas tous égaux face à l’alcool. Le sentiment d’ivresse est lié à l’alcoolémie, c'est-à-dire au taux d’alcool dans le sang, mais la relation entre les deux est très variable d’une personne à l’autre, c’est ce que l’on appelle la tolérance à l’alcool.

Cette tolérance dépend du poids, de l’âge, du sexe mais aussi de l’habitude ou encore de l’état psychologique ou mental dans lequel on se trouve au moment de la consommation d’alcool. Ainsi, une femme de 60 ans qui pèse 50 kg et n’a pas l’habitude de boire ressentira pour une même quantité d’alcool dans le sang une ivresse plus importante qu’un homme de 25 ans de 110 kg porté sur la bouteille.

Ensuite, les calculs qui suivent concernent l’alcoolémie théorique, c'est-à-dire pour une personne qui absorberait des Mon Chéri en une fois et à jeun. En effet, l’alcoolémie est un niveau à un temps donné, mais dès que l’alcool est dans le sang, il commence à être éliminé progressivement, essentiellement par le foie.

Alcool pur

Prenons donc comme cobaye un homme de 80 kg, et calculons le nombre de Mon Chéri qu’il doit manger pour atteindre une alcoolémie de 0,5 gramme par litre de sang, soit la limite légale en France pour conduire. La formule de Widmark permet de calculer la quantité d’alcool dans le sang théorique. Pour les hommes, elle est la suivante:

Alcoolémie = quantité d’alcool en grammes / (poids en kg x 0,7)

Chez les femmes, on remplace 0,7 par 0,6.

Pour que le taux d’alcool dans le sang d’un homme de 80 kg dépasse la limite légale sur la route de 0,5 grammes par litre de sang, il doit donc avoir bu 0,5 x 80 x 0,7, soit 28 g d’alcool pur, à jeun et en une fois.

Combien d’alcool dans un Mon Chéri

En sachant qu’un Mon Chéri pèse 12,5 g et qu’il y a 6,4 g d’alcool pour 100 g de Mon Chéri, une règle de trois permet de déterminer qu’il y a 0,8 g d’alcool pur dans un Mon Chéri.

Quantité d’alcool pur dans un Mon Chéri = (6,4 x 12,5) / 100 = 0,8 gramme

Pour comparaison, un verre de vin à 12° de 100 ml contient 9,5 g d’alcool pur.

Un homme de 80 kg doit donc manger en théorie 35 Mon Chéri (35 fois 0,8 g d’alcool pur) pour ingurgiter 28 g d’alcool pur et atteindre la limite légale d’alcool dans le sang au volant.

Le sucre

Mais le calcul ne s’arrête pas là. L’apport calorique très important des sucres et des graisses contenus dans une telle quantité de chocolats ralentirait considérablement l’absorption de l’alcool et le pic d’alcoolémie ne serait probablement pas atteint. Il faudrait donc plutôt autour de 45 Mon Chéri pour atteindre vraiment un pic de 0,5 g d’alcool par litre de sang chez un homme de 80 kg.

Pour comparaison, et en reprenant le même calcul à l’aide de la formule de Widmark, une femme de 60 kg a besoin d’environ 23 Mon Chéri pour atteindre ce taux d’alcool dans le sang, et 30 Mon Chéri en tenant compte du ralentissement de l’absorption de l’alcool. Les amateurs de la gourmandise de Ferrero peuvent donc se rassurer, impossible de se faire contrôler au-dessus de la limite légale au volant après avoir mangé seulement deux Mon Chéri, contrairement à des légendes urbaines qui circulent sur Internet.

Et qu’il s’agisse d’une femme de 60 kg ou d’un homme de 80 kg, se saouler au Mon Chéri comporte un obstacle de taille: la digestion. En sachant qu’un Mon Chéri de 12,5 g contient 5 g de sucre, en manger 45 revient en effet à manger 225 grammes de sucre.

Le corps humain étant fait pour lutter contre la famine, il est doté d’un système capable d’absorber la quasi-totalité de ce qu'il ingère. Quand on mange un Mon Chéri, la mastication et la sécrétion d’acide dans l’estomac solubilisent le chocolat, le rendant plus facile à absorber.

Mais la consommation de grandes quantités de chocolat entraîne facilement une dyspepsie, le terme scientifique pour ce que l’on appelle communément la crise de foie, accompagnée de nausées qui feront passer à beaucoup l’envie d’atteindre les 40 Mon Chéri.

Explication Bonus

Pourquoi n’y a-t-il pas la mention «l’abus d’alcool est dangereux pour la santé» sur les publicités pour les chocolats Mon Chéri?

L'article L. 3323-4 du code de la santé publique impose l'apposition, sur tout support publicitaire autorisé en faveur des boissons alcooliques, d'un message sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais cette obligation ne concerne que les boissons alcooliques, et non les denrées alimentaires, comme les Mon Chéri, qui contiennent pourtant de l'alcool.

Grégoire Fleurot

L’explication remercie, Philippe Batel, chef du service d'addictologie de l'hôpital Beaujon à Clichy, Stéphane Schneider, hépato-gastro-entérologue à Nice, membre de la Société nationale française de gastro-entérologie (SNFGE), William Lowenstein, addictologue, la Direction générale de la Santé, Ferrero et Julia Vergely pour s’être posé la question.

