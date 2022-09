Persécution des Ouïghours: l'ONU critique la Chine et la Chine n'apprécie pas

Temps de lecture: 8 min

La Chine n'a pas réussi à empêcher la parution d'un rapport de l'ONU, mis en ligne le 31 août, sur la répression qu'elle mène contre les populations ouïghoures du Xinjiang. Ce n'est pas faute d'efforts. À l'intérieur des Nations unies, les diplomates chinois ont notamment multiplié les pressions pour que ce document ne paraisse pas.

Depuis plusieurs années, des organisations humanitaires internationales affirment que, dans l'extrême ouest chinois, les arrestations arbitraires sont courantes et que des tortures sont pratiquées dans ce que la Chine appelle des «centres de rééducation», où de très nombreux Ouïghours sont enfermés.

L'ONU a aujourd'hui apporté un soutien officiel aux soupçons et aux accusations portées contre la Chine, en publiant ce rapport sur la situation dans la région du Xinjiang. Ce à quoi Pékin répond qu'il s'agit là d'un «ramassis de désinformation» et d'une «propagande mensongère destinée à calomnier la Chine».

Tortures, violences sexuelles...

Ce document est nettement accusateur. Certes, les fonctionnaires du Haut-Commissariat aux droits humains (HCDH) qui l'ont rédigé restent prudents dans leurs affirmations. Mais ils ont recueilli des témoignages qui font état de traitements «qui peuvent aller jusqu'à la torture». Ils jugent également «crédibles» des récits de violences sexuelles dans des établissements d'internement, présentés par la Chine comme des centres de formation professionnelle.

Ces témoignages, recueillis par l'ONU, affirment ainsi que certaines femmes ont été violées ou qu'elles ont subi des «examens gynécologiques invasifs». Les rédacteurs du rapport précisent cependant qu'«il n'est pas possible de tirer des conclusions plus larges quant à savoir s'il y a eu des schémas plus larges de violences sexuelles et sexistes».

Par ailleurs, le HCDH a pu interroger des femmes qui ont déclaré «avoir été contraintes d'avorter ou de se faire poser un stérilet après avoir atteint le nombre d'enfants autorisé» par la politique nationale de limitation des naissances. Le rapport note qu'à partir de 2017, le taux de natalité a baissé au Xinjiang.

De potentiels «crimes

contre l'humanité»

Plus globalement, ce document considère qu'au Xinjiang, le terme «extrémiste» est interprété de façon «extrêmement large» par les autorités chinoises. Ainsi, «peuvent entraîner des conséquences graves» le fait de porter un hijab, de fermer un restaurant pendant le ramadan ou de donner à ses enfants des prénoms jugés trop musulmans comme Mohammed, Jihad ou Islam. Le HCDH note également que des mosquées et des cimetières musulmans auraient été détruits.

Il n'était pas facile pour l'organisation de mettre ouvertement en accusation la Chine, un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

Le rapport se garde de dire que des Ouïghours seraient contraints au travail forcé. Il indique juste que certains éléments des programmes d'emploi au Xinjiang «semblent» présenter des «éléments de coercition» et que des «clarifications» sont nécessaires.

En fin de compte, ce rapport de l'ONU considère qu'il y a, au Xinjiang, un contexte général de privation des droits et que cela «pourrait constituer des crimes internationaux et en particulier des crimes contre l'humanité». Un choix de mots forts, même si le terme «génocide» utilisé par les États-Unis à propos de cette région, n'est pas employé.

La Chine n'aime pas que

l'on se préoccupe du Xinjiang

Certaines ONG ont regretté que ce rapport n'ait pas été révélé plus tôt, y voyant la marque de l'influence que peut exercer la Chine pour bloquer des révélations qui la dérangent. Car les dirigeants chinois considèrent que l'étranger n'a pas à se préoccuper de ce qu'il se passe au Xinjiang: ce territoire fait partie de la Chine. Il est habité par 11 millions de Ouïghours, –auprès desquels vivent d'autres populations musulmanes comme des Kirghizes ou des Kazakhs–, et 10 millions de Chinois qui se sont installés dans cette province autonome, dont le potentiel économique est considérable.

Au milieu des années 2010, des organisations ouïghoures qui considéraient que la présence chinoise au Xinjiang était une «colonisation» et un «asservissement» ont commis des attentats dans la province, mais aussi dans le reste de la Chine, en particulier à Chengdu (Sichuan) en 2013 et à la gare de Kunming (Yunnan) en 2014.

Là est l'origine de la justification d'un encadrement strict, brutal et à grande échelle de la population ouïghoure par le gouvernement chinois à partir de 2017. L'objectif est une mise au pas et une «rééducation» sévère. Et la tâche est confiée à l'armée chinoise et à certains de ses auxiliaires.

Les tactiques de Michelle Bachelet

Assez rapidement, l'ONU a été alertée sur des violations des droits humains au Xinjiang. Des récits de Ouïghours ayant réussi à quitter leur terre natale ont contribué à informer le monde sur la répression menée par le pouvoir chinois. De plus, des satellites américains ont largement observé et recensé les camps installés dans la région.

Si bien que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits humains,

dirigé par Michelle Bachelet depuis 2018, a commencé, en 2020, à préparer un rapport mettant clairement en cause les méthodes employées au Xinjiang par le pouvoir chinois. Il n'était cependant pas facile pour l'organisation de mettre ouvertement en accusation la Chine, un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

En publiant ce rapport au moment

de quitter son poste, Michelle Bachelet empêche ceux qui vont lui succéder

à la tête du HCDH d'ignorer

ce qui y est écrit.

La stratégie de Michelle Bachelet consistait à gagner du temps: elle a notamment retardé la publication de ce rapport et a demandé à Pékin d'effectuer un voyage au Xinjiang. Un déplacement que la Chine ne s'est pas précipité à accepter, mais qu'elle n'a pu lui refuser indéfiniment, surtout alors qu'elle prétendait qu'il n'y avait rien à redire sur ses directives appliquées dans la région: à Pékin, le gouvernement affirme que les «prétendus camps d'internement» ne sont que des centres de formation professionnelle.

Michelle Bachelet a donc pu passer trois jours et demi au Xinjiang en mai 2022. Bien entendu, lors de ce voyage, aucun manquement aux droits humains n'a été présenté à la haute-commissaire de l'ONU. Mais elle a sans doute eu la conviction que beaucoup de réalités lui étaient cachées. D'autant que les autorités chinoises ont entouré son séjour avec insistance, faisant en sorte de l'empêcher de rencontrer quiconque pourrait mettre en évidence des mauvais traitements à l'égard de Ouïghours.

Aussi, après avoir fait quelques brefs commentaires sur son séjour au Xinjiang avant de quitter la Chine, Michelle Bachelet est rentrée à New York sans plus en parler officiellement, donnant l'impression d'éviter le sujet. Mais, alors que ses fonctions s'achevaient le 31 août à minuit, elle a autorisé à 23h50 la publication de ce rapport qui, semble-il, était dans son bureau depuis plusieurs mois. Elle officialise ainsi la trace de ce qu'elle estime être la réalité de l'action chinoise au Xinjiang, en même temps qu'elle empêche ceux qui vont lui succéder à la tête du HCDH d'ignorer ce qui est écrit dans ce rapport.

Pour la Chine, tout est de la faute des États-Unis

Évidemment, les dirigeants chinois n'ont pas caché leur irritation face à cette publication. D'abord, la censure a joué son rôle en faisant en sorte que la presse chinoise critique en priorité le fait que ce rapport onusien ait été écrit.

Ensuite, toutes sortes de répliques ont été lancées par Pékin. Ainsi, de nombreux journaux chinois ont écrit qu'au Xinjiang, les «stagiaires» des «centres de formation professionnelle» peuvent «choisir librement leur emploi». Toujours selon les médias, le but serait que ces jeunes Ouïghours soient «déradicalisés» et qu'ils «gagnent un salaire et mènent une vie prospère».

Les journaux estiment aussi qu'en Chine, les définitions du terrorisme et de l'extrémisme sont «claires» et que cela «exclut toute application arbitraire». Quant aux «activités religieuses normales», elles sont protégées par la loi. Pékin affirme ainsi avoir rénové des mosquées et avoir mis en place de nouveaux instituts officiels de formation des religieux musulmans.

D'autre part, à New York, un «porte-parole de la délégation de la Chine auprès des Nations unies», dont le nom n'a pas été donné, a publié un texte qui «réfute les accusations sans fondement de la partie américaine». Car, pour Pékin, il s'agit de dénoncer une manipulation des États-Unis, qui seraient derrière la publication de ce rapport de l'ONU.

«Depuis un certain temps, les États-Unis fabriquent des mensonges et s'expriment beaucoup sur les problèmes liés au Xinjiang. Ils parlent de la protection des droits de l'homme, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est utiliser le Xinjiang pour contrôler la Chine», affirme ce «porte-parole» chinois. Le document présente alors sa version de la situation dans la région autonome. En écrivant notamment qu'«à l'heure actuelle, la population au Xinjiang jouit de la sécurité et de la stabilité, vit et travaille dans la paix et le bonheur. Les droits de l'homme de tous les groupes ethniques sont pleinement protégés».

Les relations entre Washington

et Pékin, un hors sujet

Puis, ce porte-parole anonyme, masque probable d'un groupe de rédacteurs du Parti communiste chinois, s'en prend avec virulence aux «États-Unis, qui sont toujours présentés comme un défenseur des droits de l'homme». Le texte estime qu'au contraire, dans ce domaine, l'Amérique connaît «un piètre bilan qui s'aggrave de jour en jour». Divers exemples sont mis en avant.

Ainsi, «le massacre systématique des populations autochtones aux États-Unis depuis leur indépendance en 1776 a fortement décimé la population amérindienne. Il s'agit […] d'un génocide dont les preuves sont inattaquables». Ou encore: «Depuis plus de dix ans, les guerres menées par les États-Unis au nom de la lutte contre le terrorisme ont coûté la vie à plus de 929.000 personnes. Le pays a également construit des prisons à l'étranger, comme le camp de détention de Guantánamo, où il a commis toute une série de violations des droits de l'homme.»

Rien n'est dit sur l'origine des chiffres égrenés tout au long de ce texte qui s'achève par une présentation très critique du pays: «Les États-Unis accordent peu d'attention au droit à la vie et à la santé de leur propre population. En raison d'un tel mépris, 1.040.000 Américains ont perdu la vie pendant la pandémie de Covid-19. Rien qu'en 2021, la violence armée a fait plus de 44.000 victimes dans le pays.»

Voilà comment le rapport d'une institution de l'ONU, le Haut-Commissariat aux droits humains, déclenche en Chine une attaque en règle contre les États-Unis. Il est probable que les dirigeants américains ne désapprouvent pas ce qui est écrit dans ce rapport, même si on peut penser qu'ils auraient souhaité plus de virulence antichinoise. Mais les questions qu'il soulève ne concernent pas les relations entre la Chine et les États-Unis. Le sujet traité est le sort des Ouïghours du Xinjiang.

Leur cause est connue à travers le monde, mais aucun pays ne leur vient en aide. Les pays musulmans, en particulier, préfèrent préserver leurs relations avec Pékin. Mais l'ONU, en publiant ce rapport, a montré qu'elle peut s'introduire partout dans le monde et peser sur une question concernant les droits humains. Ce qui est l'un des rôles évident de cette haute institution internationale.