Les enfants japonais ne marchent pas comme les autres

Le pas lourd, le rapide, celui qui tape du talon, le discret, le souple... Personne ne marche vraiment de la même façon. Au Japon, c'est encore plus vrai. Selon une étude de chercheurs de l'université de Nagoya et publiée dans la revue Scientific Reports, les enfants de l'archipel ont une façon bien à eux de déambuler, qui ne ressemble en rien à celles qu'apprennent les autres enfants du monde.

En utilisant un système d'analyse de la marche en 3D, les scientifiques ont étudié la manière d'avancer de 424 enfants japonais de 6 à 12 ans, le tout, à différentes étapes de leur vie. En s'appuyant sur ces analyses, ils ont pu comparer les données obtenues à celles d'autres pays, mais aussi étudier une évolution de leur démarche dans le temps.

Résultat, les scientifiques ont découvert que les enfants au Japon marchent davantage avec les pieds tournés vers l'intérieur que ceux du reste du monde. Autres différences notables: les enfants les plus âgés de l'étude, d'environ 11 et 12 ans, avaient tendance à pointer davantage leurs orteils tout en utilisant moins d'amplitude de mouvements dans leurs genoux, ajoute Vice.com. Enfin, les enfants plus âgés faisaient des pas plus petits mais plus nombreux que les plus jeunes.

Sushi et Seiza

Pour l'instant, les chercheurs n'ont pas vraiment réussi à déterminer les causes exactes de ces particularités. Quelques pistes émergent cependant, et les réponses pointent dans une seule et même direction: le mode de vie de ces enfants japonais.

Outre leur alimentation particulièrement saine, qui influe sur le faible taux d'obésité de cette tranche d'âge, les scientifiques pensent que le Seiza –littéralement «assise correcte»– joue un rôle. Cette façon traditionnelle japonaise de s'asseoir, où la personne est agenouillée sur le sol, les jambes pliées en dessous de ses cuisses, tout en reposant les fesses sur les talons, pourrait en effet influencer la démarche de sa jeunesse.

Quant à la différence de longueur de pas entre les jeunes et plus âgées, là encore, une explication se démarque. Les scientifiques ont remarqué que les enfants du groupe étudié se rendaient principalement à l'école à pied, parfois ensemble. Pour eux, pas de doute: les plus jeunes ont tendance à faire des pas plus longs pour la simple et bonne raison qu'ils essayent de suivre le rythme des plus âgés sur le chemin.