Un couple d'Américains organise son mariage sur le thème Amazon

Des tables désignées par un code à dix chiffres comme celui des produits Amazon, des goodies en forme de caddies miniatures et un stand photo avec une banderole «Jeddie [une combinaison des prénoms des mariés] Prime Day» en référence aux ventes flash de la plateforme de e-commerce. Voilà l'ambiance du mariage d'Eddie Levine et Jing Gao, deux Américains qui travaillent dans le secteur du commerce en ligne.

«Je voulais quelque chose qui mette en valeur notre parcours et l'origine de notre couple», explique à CNBC le jeune marié, qui a eu cette idée de mariage sur le thème Amazon.

Eddie Levine et Jing Gao travaillent tous deux dans le domaine du commerce en ligne depuis plus de dix ans. Lui a fondé une boîte qui aide les marques à gérer leurs activités et fournit des services logistiques, elle dirige une entreprise qui vend des produits de décoration intérieure sur Amazon Marketplace, le marché tiers du géant. Tous deux font partie de cette communauté active de vendeurs, consultants et fournisseurs de services qui s'est développée autour de Marketplace.

C'est donc tout naturellement qu'ils ont décidé de s'unir le 21 août 2022 à Chicago sur le thème du e-commerce, qui accompagne leur histoire depuis ses débuts.

Une communauté

Les nouveaux mariés se sont rencontrés pour la première fois lors d'une conférence sur le commerce en ligne à Atlanta en 2016. Par la suite, ils ont continué de se croiser à l'occasion d'événements professionnels liés à leur secteur d'activité et sont devenus amis. Cette amitié a pris un tout autre tournant en juin 2018, durant la conférence Boost d'Amazon à La Nouvelle-Orléans. Elle coïncidait avec le vingt-neuvième anniversaire de Jing, qui a invité Eddie et quelques amis à sortir.

Cette nuit-là, ils se sont embrassés pour la première fois. En 2020, Jing a décidé de quitter sa maison à Los Angeles pour emménager avec Eddie à Chicago, réunissant ainsi leurs entreprises de e-commerce sous le même toit.



Si le thème de leur mariage peut surprendre, le couple savait en revanche qu'il serait bien compris par les invités. Au moment du toast, Eddie a demandé à l'assemblée: «Si nous vous avons rencontré grâce au commerce en ligne, directement ou indirectement, levez-vous.» La moitié des invités s'est instantanément mise debout.