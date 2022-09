Une poupée Barbie créée à l'effigie de la première femme noire millionnaire et autodidacte aux États-Unis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ABC News

Peu connue en France, Madam C.J. Walker, de son vrai nom Sarah Breedlove, est pourtant une figure importante de l'histoire du féminisme. Et pour cause: il s'agit de la première femme aux États-Unis à être devenue millionnaire par elle-même.

Née en Louisiane en 1867, cette fille d'anciens esclaves a fondé Walker Manufacturing Co., une entreprise qui a créé les premiers soins capillaires spécialement conçus pour les femmes noires qui, comme elle, souffraient de maladies du cuir chevelu. Sa société, devenue un véritable empire de la beauté, a permis d'employer des milliers de femmes noires.

En parallèle de son activité, Madam C.J. Walker est devenue une militante impliquée dans la défense des droits civiques et des droits des femmes. Philanthrope de premier plan, elle a soutenu de nombreuses associations et est devenue l'une des premières grandes figures de l'afro-féminisme.

Comme l'explique ABC News, c'est en 2021 que Mattel, la société américaine de jouets et jeux, a approché l'arrière-arrière-petite-fille de Madam C.J. Walker pour créer une poupée Barbie à son effigie. A'Lelia Bundles est la biographe officielle et l'autrice de plusieurs ouvrages sur l'entrepreneuse américaine, dont l'un a servi à réaliser la série Netflix Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker.

Des femmes peu mentionnées dans les manuels scolaires

A'Lelia Bundles a déclaré avoir participé à la conception de la poupée. Sa version finale est vêtue d'un chemisier à imprimé floral violet associé à une jupe turquoise et tient une réplique miniature du produit original «Wonderful Hair Grower», une pommade qui a aidé à résoudre de nombreux problèmes de cuir chevelu pour les femmes aux cheveux crépus.

«Quand j'avais 3 ans, ma mère m'a acheté une poupée noire et c'était dans les années 1950, donc c'était vraiment inhabituel, a raconté A'Lelia Bundles. C'était très difficile de trouver des poupées noires, mais ma mère avait compris l'importance que cela avait pour moi de pouvoir me reconnaître dans une poupée.»

La société Mattel a lancé en 2018 une série spéciale de Barbies intitulée «Inspiring Women» à l'effigie de femmes pionnières ayant ouvert la voie à des générations de filles.

A'Lelia Bundles a déclaré qu'elle espérait que la poupée inciterait non seulement les enfants à briser les barrières comme l'a fait Madam C.J. Walker, mais aussi à leur enseigner l'existence «de personnes réelles qui ont eu des vies très intéressantes et significatives» mais qui sont rarement mentionnées dans les programmes scolaires.