Reste-t-il encore des Byzantins aujourd'hui?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Reste-t-il encore des Byzantins? Et surtout reste-t-il des descendants des familles importantes?»

La réponse de Thomas de La Marnierre:

Oui, ils ont juste changé de nom.

Quand les Grecs modernes ont pris possession après la Première Guerre mondiale de certains territoires habités par des Grecs sous suzeraineté turque, les gens répondirent: Grec? Mais je suis romain, moi!

Je verrais davantage les Grecs modernes actuels comme des Romains grécophones que comme des gens de l'Attique et du Lacédémon anciens parachutés au XXIe siècle. Après tout, l'orthodoxie compte encore pour quelque chose. Ils respectent tant le monastère du mont Athos qu'ils en ont fait une circonscription administrative à part…

Au lieu de s'appeler «Empire romain», ce que les Italiens auraient sans doute mal pris, ils se sont appelés Grecs parce que tout le monde à cette époque était pétri d'humanité classique; surtout, l'Empire romain d'Orient suscitait le dégoût des historiens, en particulier Gibbons et ses amis.

Il y a même un historien irlandais, William E. H. Lecky, qui écrivit ceci:

«De l'empire byzantin, l'histoire universelle affirme qu'il constitue, sans aucune exception, la forme la plus basique et méprisable qu'une civilisation ait pu prendre jusqu'ici. Il n'y a pas eu d'autre civilisation durable si dépourvue de toute forme de grandeur, et à laquelle l'épithète “minable” soit à ce point adapté... L'histoire de l'empire est une histoire monotone faite d'intrigues entre prêtres, eunuques et femmes, d'empoisonnements, de conspirations, et de constante ingratitude.»

Ben oui, comme si les Romains classiques n'en faisaient pas, de complots!

Alors nos Grecs sont grecs, mais aussi romains.