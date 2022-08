Un homme du Nebraska pagaie 60 kilomètres à bord d'une citrouille

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

L'histoire de David Hansen n'est pas commune: c'est celle d'un homme originaire du Nebraska qui a vogué contre vents et marées à bord... d'une citrouille. «J'ai parcouru 60 kilomètres sur la rivière sans me lever», raconte-t-il dans une vidéo publiée par l'agence de presse Reuters.

Ses exploits sont également narrés par un article du Guardian. Partant près de la ville de Syracuse (Nebraska), il a pagayé le long de la rivière du Missouri jusqu'à Bellevue, où il est arrivé ce dimanche 28 août, indique un post Facebook. Soit un trajet, donc, d'environ 61 km.

Mais ce qui peut sembler très amusant s'avère en réalité très fatigant. Selon les autorités sur place, le voyage en citrouille de David Hansen a commencé vers 7h30 et s'est achevé aux alentours de 18h30. Onze heures à bord de «Berta» –le petit nom qu'il a attribué à son bateau-citrouille–, ce n'est pas de tout repos. «Mes genoux me font encore mal, je ne vais probablement pas réessayer», confesse l'Américain, avant d'ajouter: «Si quelqu'un bat ce record, je m'inclinerai face à ce coriace.»

David Hansen a aussi confié au média Omaha World-Herald être entré en collision avec un banc de sable et un rocher pendant que de fortes pluies et un froid terrible s'abattaient sur la citrouille Berta. Il explique s'être alors dit: «Je vais juste pagayer plus fort et me réchauffer, abandonner n'est plus envisageable». De son expérience, il tire ce bilan: «Je n'ai jamais été aussi concentré de toute ma vie. C'était dur, très dur.»

Un cultivateur devenu aventurier

Dans un post Facebook, l'homme est décrit comme «un résident de longue date du Nebraska qui aime cultiver de grosses citrouilles et d'autres légumes en guise de passe-temps» et qui, par la suite, a développé l'objectif de vaincre le précédent record du plus long voyage en bateau-citrouille. Ce dernier était jusqu'alors détenu par Rick Swenson, qui a parcouru 41,038 km dans le Dakota du Nord en 2016.

David Hansen a demandé aux responsables de la ville de témoigner de son exploit, afin qu'il soit reconnu par le Guinness des records. L'organisation n'a pas encore validé les résultats mais, selon le Washington Post, elle a confirmé qu'il avait battu le record du «plus long voyage en bateau-citrouille».