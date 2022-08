Kohlantess à Fresnes: la prison n'est pas une vengeance

Temps de lecture: 4 min

C'est LA polémique de cette fin d'été et elle nous fatigue déjà: une vidéo diffusée le 19 août sur les réseaux sociaux montre une course de karting mêlant détenus et gardiens de la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), dans le cadre d'une série d'activités appelée «Kohlantess» (le Koh Lanta des cités). Pour certains responsables politiques (principalement d'extrême droite), cela ne passe pas.

«Pendant que les victimes souffrent, les détenus jouent», a par exemple tweeté Gilbert Collard , président d'honneur du parti d'Éric Zemmour, Reconquête!. «Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d'amitié. [...] Où est la peur de la sanction?», a pour sa part lancé Éric Ciotti , député des Alpes-maritimes (Les Républicains). Leur emboîtant le pas, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti s'est également offusqué : «La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting.»

Surpopulation, insalubrité...

Mais comment expliquer qu'une telle activité (qui n'a pas coûté un centime à l'État) choque davantage que la surpopulation carcérale (des cellules de 9 mètres carrés accueillent trois personnes enfermées 23 heures sur 24), l'insalubrité (moisissures, rats, punaises, cafards) et l'atteinte à la dignité des condamnés (seulement trois douches par semaine, même en pleine canicule)?

Rappelons qu'au 1er juin 2022, la France comptait 71.678 détenus (+7% en un an), soit une densité de population carcérale de 118%. La Cour européenne des droits de l'homme l'a d'ailleurs condamnée en 2020 et le Conseil de l'Europe l'a épinglée l'année suivante, pour toutes les raisons évoquées plus haut.

«J'espère vraiment que ceux qui comparent les prisons au Club Med n'ouvriront jamais d'hôtel», grince Dominique Simonnot, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté.

Le sens de la peine

Au-delà de l'hypocrisie de ce «raisonnement de bas étage, faux et politicien», une telle polémique nous invite à poser une question fondamentale: à quoi doit servir la prison? Au regard de certaines réactions, on aurait tendance à penser: à punir et à venger.

«Si demain un homme violait ma fille, j'aurais envie de le tuer, bien sûr. C'est humain, estime Dominique Simonnot. Heureusement, il y a la justice. Sinon, ce serait le Far West. Elle transforme la vengeance en une sanction, qui implique la réinsertion. Elle n'est pas là pour satisfaire nos réactions primaires.»

Et de poursuivre: «Ce qui est bon pour la société, c'est que les détenus apprennent des choses. Cela peut être en suivant des ateliers d'écriture ou de pâtisserie… Mais aussi en jouant en équipe sans se taper dessus, par exemple. Toutes les études le montrent: quand la sortie est préparée, la récidive baisse.»

Voilà l'objectif qu'il faut considérer à long terme, estime l'avocat Benoît David, également directeur de l'association Ban public: que les criminels y soient envoyés et ne recommencent plus jamais. C'est ainsi que la justice protège la société et d'éventuelles futures victimes. «Si on n'est pas prêt à accepter que les condamnés sortiront un jour, alors on est seulement favorable à la perpétuité! Or, il faut bien que les peines soient adaptées à chaque cas jugé.»

«Ce qui a choqué, c'est de voir

des détenus se marrer»

Pour Dominique Simonnot, «le droit des prisonniers ne s'oppose pas au droit des victimes». «Ce qui s'y oppose, c'est qu'on les fasse végéter dans des conditions si infectes qu'ils sortent plus mauvais qu'ils y sont entrés.» D'ailleurs, l'organisation d'activités, y compris récréatives, est inscrite dans la loi, rappelle-t-elle. «Il y a régulièrement des matchs de football, des chevaux ou du vélo», confirme Benoit David.

Au-delà de faciliter la réinsertion des détenus, ces moments permettent aussi parfois de détendre l'atmosphère avec les surveillants qui subissent aussi des conditions de travail déplorables, «surtout dans une prison surpeuplée comme Fresnes».

Après avoir appris que l'un des participants avait été condamné pour viol, les organisateurs de Kohlantess ont retiré la vidéo, accusant la direction de Fresnes de ne pas avoir respecté leurs conditions: aucun participant ne devait être condamné pour «une atteinte à l'intégrité physique et/ou morale d'une personne».

Mais pour nos experts, trier les prisonniers relève de l'inaudible. «Souvent, les personnes choisies pour participer aux activités sont celles qui ne présentent pas de problèmes majeurs en groupe, précise Benoît David. Mais il est impensable de considérer que les interventions en prison ne peuvent se faire qu'avec certains. Tous ont été jugés et condamnés. Quand leur sortie approche, ils doivent pouvoir y participer.» Selon Dominique Simonnot, «ce qui a choqué, c'est de voir des détenus se marrer». «Ça ne correspond pas à l'image d'Épinal.»

Le poids de l'opinion publique

Alors que les débats ont enflammé les plateaux de télévision (on en aurait presque oublié la guerre en Ukraine et la crise climatique), É ric Dupond-Moretti a annoncé la clarification des «conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion en prison».

«Celles et ceux qui ont crié au scandale savent pourtant bien que cette vidéo n'est que le reflet d'une pauvre journée dans la vie minable des détenus, regrette Dominique Simonnot. Laisser croire que la prison, c'est ça, je trouve ça bête et méchant. Cela nous fait reculer: déjà, des concerts et événements ont été annulés…»

Les autorités semblent ainsi se plier à la pression de l'opinion. Or, «gouverner, c'est parfois aller à son encontre», estime la contrôleuse générale: «Si Mitterrand et Badinter s'étaient fiés à l'opinion publique, la peine de mort serait encore en vigueur…» La solution qu'elle propose risque d'ailleurs de ne pas faire l'unanimité: «Prendre exemple sur nos voisins européens en privilégiant davantage les peines hors les murs, comme les travaux d'intérêt général.»