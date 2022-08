Une facture de 8.000 dollars pour trois jours de location de voiture: Avis reconnaît une «erreur»

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Sur le papier, Giovanna Boniface aurait parcouru 36.000 kilomètres en trois jours, soit presque l'équivalent de la circonférence de la Terre. C'est en tout cas ce que la facture éditée par son agence de location de voiture, Avis, indiquait, chiffrant l'expédition improbable à 8.000 dollars.

En réalité, la Canadienne qui s'était rendue en avion de Vancouver à Toronto avant de louer un SUV à l'aéroport pour aider sa fille à s'installer pour sa rentrée universitaire, n'aurait parcouru qu'environ 300 kilomètres, autour de la capitale de l'Ontario et ses environs.

C'est en vérifiant son relevé de carte bancaire qu'elle a constaté que l'agence de location lui avait facturé son escapade plus de 8.000 dollars. Sur le reçu de location, Avis indique avoir prélevé 25 centimes par kilomètres hors forfait. Or même si Giovanna Boniface avait parcouru sans s'arrêter le continent nord-américain pendant trois jours, de Mexico à Skagway, en Alaska, il lui manquerait… près de 30.000 kilomètres au compteur, pour coïncider avec les chiffres avancés par la compagnie.

Agence fantôme

Tous les appels téléphoniques de Boniface à l'agence Avis de l'aéroport de Toronto sont restés sans réponse, et lorsqu'elle a réussi à parler à un responsable du bureau général, elle a eu l'impression qu'il «ne semblait pas vraiment comprendre le problème». Ce n'est qu'au bout de neuf jours et après la reprise de l'histoire par les médias locaux qu'Avis a reconnu une «erreur», et a promis un remboursement.

Le mois dernier, la société avait déjà fait l'objet d'un contrôle après qu'un client de l'État de Géorgie a été surfacturé de plusieurs milliers de dollars.