L'arnaqueur qui se faisait passer pour un espion du MI5 échappe à la police dans la Creuse

Il se faisait passer pour un espion du MI5 auprès de ses victimes, et avait fait l'objet d'une mini-série documentaire Netflix, The Puppet Master: Leçons de manipulation, sortie en janvier 2022. Le Britannique Robert Hendy-Freegard, installé à Vidaillat, une petite commune de la Creuse, en Nouvelle-Aquitaine, est désormais activement recherché par la police française, après avoir pris la fuite lors d'un contrôle vétérinaire et renversé deux gendarmes.

L'escroc déjà condamné par la justice britannique tenait un élevage de chiens illégal, qui avait fait l'objet de plusieurs signalements depuis deux ans. Jeudi 25 août 2022, une équipe de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DETSPP), accompagnée de deux militaires, s'est rendue à son domicile pour effectuer une inspection, et a trouvé vingt-six chiens enfermés dans des cages.

Robert Hendy-Freegard, arrivé chez lui en voiture alors que les agents étaient déjà là, a voulu échapper au contrôle d'identité en percutant les deux militaires. L'un a été hospitalisé pour une facture au niveau du nez et a reçu 21 jours d'incapacité totale de travail (ITT), et l'autre six jours d'ITT. Une enquête a été ouverte par le parquet de Guéret –le chef-lieu du département–, pour «tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique».

En cavale

En 2005, Hendy-Freegard avait été condamné à la perpétuité par un tribunal de Londres pour tromperie, vol et enlèvement. Ses escroqueries consistaient à profiter de personnes vulnérables, principalement des femmes, en les isolant de leurs proches pour leur soutirer d'importantes sommes d'argent, se faisant passer pour un agent des services secrets britanniques poursuivi par des terroristes. Quatre ans plus tard toutefois, il sortait de prison après être parvenu à faire tomber ces accusations en appel.

Dans le documentaire sorti cette année par Netflix, les enfants de son actuelle partenaire affirmaient que leur mère avait disparu après avoir rencontré Hendy-Freegard. D'après les témoignages de voisins creusois recueillis par l'AFP, sa compagne, rarement vue au village, ne sortait jamais et vivrait dans des «conditions horribles», dans une maison isolée au milieu des bois. Depuis 2017, un voisin avait écrit successivement à la police, au préfet et à la mairie pour les alerter, sans suite.