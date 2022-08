Votre taille peut-elle affecter votre évolution de carrière?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

En France, il était impossible, jusqu'en 2010, de devenir policier, commissaire ou gardien de prison si l'on mesurait moins de 1m60. Mais si le phénomène de discrimination physique est aujourd'hui encadré par la loi, il continue toutefois à être une réalité dans le monde du travail et reste difficilement chiffrable. Un article de la BBC se fait ainsi l'écho des dernières études réalisées au sujet du «heightism», les discriminations physiques liées à la taille.

Bien qu'il soit difficile de cerner jusqu'où s'étend ce type de préjudices, une thèse a démontré que les employeurs sont davantage susceptibles de rejeter des candidats de petite taille, quand bien même leur CV serait similaire à celui d'un individu plus grand. Il y est par ailleurs également démontré que les chargés de recrutement associent inconsciemment aux personnes de grande taille des caractéristiques valorisées sur le lieu de travail, telles que la confiance en soi ou des capacités physiques plus importantes.

Cette étude rejoint l'enquête réalisée par Malcolm Gladwell, selon laquelle 58% des PDG des entreprises qui figuraient au classement Fortune 500 en 2005 mesuraient plus de 1m80. Omer Kimhi, professeur associé à la faculté de droit de l'université de Haïfa, qui a mené des recherches sur les discriminations liées à la taille, estime que ce phénomène trouve ses origines dans l'histoire du règne animal: «Si vous êtes grand, vous serez à la tête du groupe. Depuis toujours, nous percevons la taille comme un marqueur de force et d'autorité.»

La taille peut également être à la source d'un écart salarial. Des études menées au Royaume-Uni, en Chine et aux États-Unis montrent toutes une corrélation entre grande taille et salaire plus élevé, quand bien même les chiffres exacts peuvent varier.

Un effet inverse chez les femmes

En parallèle, une étude menée par Inas Rashad Kelly, professeure d'économie à l'université Loyola Marymount, en Californie, a souligné la différence des effets que la taille produit sur le niveau de revenus en fonction du sexe. «Les hommes blancs bénéficient d'une prime beaucoup plus importante que les femmes blanches tous les 10cm supplémentaires», explique-t-elle. Cet écart serait par ailleurs plus prononcé pour les personnes afro-américaines.

En effet, une taille supérieure à la moyenne chez les femmes pourrait être considérée comme une «intimidation involontaire», révèlent les résultats d'une enquête réalisée en 2012 auprès d'étudiantes de grande taille. «Si une femme domine les autres, elle peut être considérée comme une menace», commente Erin Pritchard, maîtresse de conférences en études sur le handicap à l'université de Liverpool Hope.

Compte tenu de la relative confidentialité de ce phénomène, il est difficile de trouver des moyens concrets de le combattre. Toutefois, inclure la taille dans les données qu'une entreprise doit enregistrer sur ses salariés, dans le but de pousser la société à publier les variations de salaire qui peuvent exister en fonction de ce critère, pourrait aider à faire prendre conscience que ce type de discriminations existe, suggère le professeur Omer Kimhi.