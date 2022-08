La pilule contraceptive modifie-t-elle votre comportement?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation US, Science Alert

En 1960, la Food and Drug Administration, l'agence américaine des médicaments, approuvait la première pilule contraceptive. En France, elle a été légalisée en 1967. Aujourd'hui, plus de 100 millions de femmes dans le monde l'utilisent.

Si, avec le temps, la recherche a montré que les hormones naturelles ont une forte influence sur le comportement humain, on en sait moins sur les effets comportementaux des hormones synthétiques, comme celles contenues dans la pilule. Une équipe de chercheuses s'est penchée sur la question et a présenté ses résultats dans un article initialement publié par The Conversation US et repris par ScienceAlert.

Les contraceptifs hormonaux affectent directement trois hormones en lien avec une attitude compétitive: la testostérone, la progestérone et un type d'œstrogène appelé œstradiol. Pour comprendre si la pilule avait un impact sur l'instinct de compétition, les chercheuses ont examiné les 46 études disponibles, qui comprenaient une mesure de ce critère, portant sur un total de 16.290 participantes.

L'une des conclusions de cet examen scientifique, c'est que les contraceptifs hormonaux peuvent effectivement avoir des effets sur la motivation des femmes et leur capacité à atteindre un statut professionnel supérieur. Par exemple, une des études observées montre que les femmes sous pilule ont une motivation moindre s'agissant de la réussite. Une autre montre qu'elles ont des performances plus basses lors de tâches nécessitant de la persévérance.

Dans un domaine différent, des recherches récentes montrent que les femmes qui ne prennent pas de contraceptifs hormonaux se sentent plus désirables et attirantes sexuellement à mi-cycle, ce qui n'est pas le cas des utilisatrices de la pilule.

Des résultats à prendre avec

des pincettes

Fait intéressant relevé par les chercheuses: l'effet des contraceptifs hormonaux sur l'accouplement et la compétitivité professionnelle semble être lié au statut relationnel des participantes. Une étude a ainsi révélé que l'utilisation de la pilule diminuait la compétitivité autodéclarée des femmes en couple, mais pas celle des femmes célibataires.

Il est cependant important de préciser que les différences de comportement entre utilisatrices et non-utilisatrices de contraceptifs hormonaux étaient généralement assez mineures. Par ailleurs, les recherches scientifiques autour des hormones synthétiques restent vastes et peu qualitatives.

Lorsqu'elles ont réalisé leur travail, les chercheuses se sont en effet très vite aperçues que presqu'aucune étude disponible n'utilisait des essais contrôlés randomisés, l'étalon-or pour déterminer l'effet d'un médicament ou d'un traitement particulier. Et de nombreux travaux ne tenaient pas compte de divergences fondamentales entre les participantes, comme leur âge. Enfin, la petite taille des échantillons dans la plupart des recherches rend difficile la généralisation à une population plus large.

Les chercheuses insistent donc sur le fait qu'en raison de ces limites, les conclusions de leur examen ne sont que préliminaires.