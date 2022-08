«Je préférerais être en prison»: la jeunesse sans futur de Kaboul

À Kaboul (Afghanistan).

Comme tous les jours de la semaine, Nasrin, 25 ans, se fraie un chemin à travers la foule dense et bruyante du bazar Mandawi, dans le centre de Kaboul. Elle pousse son chariot de couleur rouge entre les passants, les stands et les voitures de 8h à 20h. Nasrin travaillait comme femme de ménage dans des écoles avant le retour au pouvoir des talibans en août 2021. «Maintenant, je ne peux plus trouver aucun travail, car elles sont fermées pour les adolescentes et les écoles privées ne recrutent pas.»

La jeune femme explique avoir perdu son mari pendant la guerre. Elle doit s'occuper seule de ses trois enfants. La vente de glaces lui rapporte entre 150 et 200 afghanis par jour, soit environ 2 euros. «Peu de gens ont de quoi acheter une glace. La situation économique s'est aggravée et cela nous affecte tous.» Le voile qui recouvre son visage laisse entrevoir un regard fatigué. «On se débrouille pour survivre avec le peu que je gagne. Parfois, j'ai l'impression d'avoir du mal à respirer tellement cette situation est dure à supporter. Je dois continuer à me battre pour nourrir ma famille.»

En contrebas de l'allée marchande, des enfants recherchent du plastique dans le lit asséché de la rivière de Kaboul, afin de pouvoir le revendre quelques centimes. Au niveau d'un pont, Fatima tient son bébé de 7 mois dans les bras. «Je fais la manche depuis presque un an tous les jours au même endroit, je n'ai pas d'autre choix», dit la mère de famille âgée de 26 ans à travers sa burqa.

Près de la file des stands du bazar, des enfants recherchent du plastique dans le lit asséché de la rivière de Kaboul, dans le but de le revendre. | Lysandra Chadefaux

La file de stands se poursuit au loin. Tissus, jouets, lunettes de soleil, jus de fruits en tout genre... Installé derrière une pile de carottes disposées avec soin, Ahmad, 21 ans, le sourire communicatif, attend le prochain client. «Je n'ai pas pu étudier à l'université à cause de ma situation financière. Je vends du jus de carotte depuis deux ans. On se lève à 4h, on va au marché, on achète les légumes, on les lave, on les épluche. On vient ici, puis on se met en place pour 10h. On travaille comme ça jusqu'à 22h.»

Ses maigres revenus sont devenus indispensables à sa famille depuis que ses deux frères ont perdu leurs emplois. «Je ne peux pas me permettre de penser à mon futur. La seule chose que j'ai à l'esprit c'est comment avoir du pain pour manger le soir.» Son collègue Shamsudin écoute avec attention. Il acquiesce de la tête. «J'ai étudié à l'université pour ma part et je me retrouve à travailler dans la rue. Regardez autour de moi, toutes ces jeunes personnes. Ils sont qualifiés et ont une éducation et pourtant, ils se retrouvent sans travail. Ce n'est pas une façon de vivre.»

«Effacées de la société»

L'Afghanistan fait face à une sévère crise économique. Une situation en partie précipitée par la mise en place de sanctions internationales, dont le gel des 7 milliards de dollars d'avoirs de la banque centrale d'Afghanistan par les États-Unis, après le retour des fondamentalistes islamistes le 15 août 2021. La jeune génération, tout comme l'ensemble de la population, en subit les conséquences. Sur 38 millions d'habitants, 63,7% ont moins de 25 ans selon l'Organisation des Nations unies.

Le quotidien de la jeunesse est également bouleversé par les nouvelles lois instaurées successivement par «l'émirat islamique d'Afghanistan» depuis sa proclamation. Les femmes sont les premières concernées: obligation de porter le voile intégral en public (de préférence la burqa), interdiction de voyager seule à plus de 72 km, exclusion de nombreux emplois publics, interdiction de pratiquer un sport, entre autres. Les lycéennes et collégiennes n'ont pas pu retourner à l'école. Dans les parcs, les hommes et les femmes sont séparés. C'est aussi le cas à l'université, où les cours sont non-mixtes et où les étudiantes doivent porter une tenue imposée.

«On a le cœur lourd, mais on ne peut rien dire», lance une étudiante à la sortie de l'université. À quelques mètres, un groupe de talibans armés surveille l'entrée principale.

Naima, 22 ans, longe les murs de l'établissement vêtue d'une robe et d'un masque noirs. Son parapluie violet, avec lequel elle se protège du soleil, détonne. «On doit être habillées tout en noir. C'est comme si nous étions effacées de la société. En plus de ça, nous n'avons plus les mêmes professeurs. La majorité d'entre eux ont quitté le pays.»

L'étudiante en psychologie vient de terminer son dernier examen du semestre. «J'ai espoir de devenir enseignante à l'université de Kaboul. Je travaille dur pour cela, mais maintenant, je ne pense pas que ça sera possible. Je pense que les professeures vont être bannies de l'université, tout comme les femmes, pour nous forcer à rester à la maison.»

Depuis le retour au pouvoir des talibans, les femmes sont obligées de porter le voile et des vêtements noirs pour aller à l'université. Les écoles, elles, sont fermées aux filles. | Lysandra Chadefaux

Malgré l'avis mitigé de ses parents, Naima vient étudier coûte que coûte: «Je résiste, je veux garder espoir. C'est vraiment dur en ce moment pour les jeunes, on n'a plus de travail, on ne peut plus aller normalement à l'université, mais si je trouve rien qu'une seule bonne raison de rester en Afghanistan, je resterai.»

Diana, silhouette frêle, cahier de cours à la main, se rapproche. «Même un an après, c'est toujours aussi difficile pour nous de porter ces vêtements, car c'est une liberté que nous avions avant. Parfois, ils viennent dans nos classes et si quelqu'un n'a pas l'ensemble de ses cheveux couvert ou si une étudiante porte un voile de couleur, elle est renvoyée chez elle.» Diana explique qu'elle a lancé un petit commerce d'habits à côté des cours et qu'elle s'est engagée dans une association. Cela lui permet de garder la tête froide dans ce quotidien «déprimant».

Somnifères et cours de zumba

Ali Reza, 23 ans, n'a pas bien dormi la nuit passée. Les scènes de chaos de l'aéroport l'an dernier, où il est resté cinq jours, continuent de le hanter. Assis devant une tasse de thé dans son salon, il se souvient: «Il n'y avait plus d'oxygène, je n'arrivais plus à respirer. On était tous extrêmement serrés les uns contre les autres. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai vu un bébé à côté de moi dans les bras de sa mère. Il ne bougeait plus. Je pense qu'il n'a pas survécu.»

Espérant fuir l'arrivée des talibans dans l'un des vols organisés par les Occidentaux, il s'est retrouvé bloqué à l'aéroport comme plusieurs milliers d'Afghans. Il décrit les crises dont il souffre depuis. «Quand cela m'arrive, je ne me souviens plus de rien, je suis perdu. Cela me prend plusieurs heures avant de revenir à moi. Je suis devenu comme ça après l'aéroport.» Des somnifères l'aident à trouver le sommeil. «Les gens n'aiment pas entendre parler de ça. Cela les rend tristes. Notre quotidien est fait de ce type d'événements.» Ali Reza se lance dans le récit d'un autre épisode tragique: un attentat dans lequel un de ses amis est mort il y a deux ans.

Le jeune hazara, minorité chiite historiquement opprimée en Afghanistan, ne se sent pas en sécurité. «J'ai l'impression qu'on est revenu vingt-cinq ans en arrière. Les talibans n'ont pas changé.» Derrière lui, des certificats d'apprentissage du chinois à son nom sont fièrement affichés au mur. «Après l'aéroport, apprendre le chinois pour obtenir un visa était ma seule chance de quitter le pays. J'ai étudié jour et nuit.» Le départ n'a pas été possible, malgré ses efforts. Ali Reza continue de chercher un moyen de partir étudier dans un autre pays. En attendant, il a trouvé un petit boulot à l'imprimerie de son oncle. Cela lui «occupe l'esprit».

Hasibullah est vendeur de rue, comme de nombreux jeunes de Kaboul. Il gagne 150 afghanis par jour soit près de 2 euros. | Lysandra Chadefaux

Dans l'une des salles de sport de la ville, les femmes arrivent discrètement les unes après les autres. Elles ôtent leurs longs habits pour laisser place à des tenues multicolores. «Ici, c'est le seul endroit où nous nous sentons vraiment libres», explique l'entraîneuse aux traits maquillés. Cette passionnée de body-building donne des cours six jours sur sept à une vingtaine de femmes. «Je n'ai aucune autre activité en ce moment. On n'a que le sport comme source d'amusement et de joie.»

L'une des participantes, ancienne étudiante en littérature âgée de 22 ans, confie être «tombée en dépression à cause de la situation actuelle». Elle partage depuis deux mois ses journées entre séances à la salle et lecture de livres. «Le sport soulage mon esprit. C'est la seule chose qui me motive.»

Conserver un créneau accessible aux femmes comporte des risques. «C'est très difficile de garder ce lieu ouvert. Les talibans nous ont déjà dit à deux reprises de fermer», précise la responsable. De la zumba est diffusée depuis une enceinte. Devant les miroirs, le petit groupe se défoule en rythme. Les visages affichent de larges sourires. Une mère et sa fille, installées sur des machines de musculation, rigolent. «Les voir faire du sport me rend très fière», conclut l'entraîneuse. La séance suit son cours. C'est désormais le single portoricain «Despacito» qui est joué.

«Je préférerais être en prison»

Sahiba, 24 ans, a pris sa décision. Comme ses parents l'ont fait avant elle au moment du premier régime taliban (de 1996 à 2001), elle s'apprête à quitter le pays accompagnée de son époux et son bébé de 5 mois. «Ici, personne n'en a quelque chose à faire si tu es déprimée, si tu es triste, si tu as envie d'aller dehors pour voir des amis. Tu ne peux pas faire le travail que tu aimes. Tu n'as pas le droit de rigoler avec les autres. Tu dois rester toute la journée à la maison. Je préférerais être en prison, au moins en prison tu sais que tu n'es pas libre. Ici, on te dit libre alors que tu n'as aucun droit.»

L'année a été longue pour Sahiba. Elle perdu son travail le 15 août 2021 et a arrêté ses études en informatique. Avant ce changement de vie, la jeune maman s'était battue pour créer un groupe de vélo mixte à Kaboul. Tout un symbole: «C'est un tabou en Afghanistan. Je voulais changer ça et normaliser le vélo pour les femmes. On a commencé en 2020 au moment du confinement dû au Covid-19. Pour le premier jour nous étions 6 personnes, après plusieurs mois on était plus de 215 participants, en majorité des femmes.»

L'interdiction de faire ce qui la rendait heureuse s'ajoutant à toutes les autres lui a fait perdre toute motivation . «Obtenir un visa n'est pas simple et c'est cher. Je pars en voiture.» Sahiba a prévu de se rendre dans un pays voisin.

Un vendeur de fruits et légumes sert des clients jusqu'à tard le soir. Le pays vit une terrible crise économique, qui pèse sur le quotidien des Afghans, notamment des plus jeunes, alors que plus de 60% de la population a moins de 25 ans. | Lysandra Chadefaux

Au bazar Madawi, la journée d'Ahmad, vendeur de jus de carottes, touche à sa fin. La nuit tombe, il allume une ampoule grâce à un générateur tout rouillé. Lui aussi pense à l'exil. «C'est le seul espoir qu'il me reste.» Il a déjà essayé il y a quelques années, mais a été contraint de faire marche arrière une fois arrivé en Iran.

C'est bientôt vendredi, jour férié en Afghanistan et seul moment de repos du vendeur. Il ira certainement «voir quelques amis», puis préparera sa nouvelle semaine de travail.