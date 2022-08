Les recherches Google sur le télétravail grimpent en flèche, celles sur le mal de dos aussi

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Nous sommes nombreux à être logés à la même enseigne lorsqu'il s'agit de douleurs au dos: à peine installé, on lorgne déjà le canapé ou le lit, le tabouret de la cuisine n'étant pas des plus confortables.

Selon les données de Google , les recherches mondiales des termes «back pain» («mal de dos») et «remote work» («télétravail») sont d'ailleurs au plus haut, comme le rapporte un article de Quartz . Elles n'ont cessé d'augmenter depuis que le moteur de recherche a commencé à récolter ces données en 2004.

Il faut dire que le travail à la maison est presque devenu la norme pour beaucoup de salariés: selon le ministère français du Travail , «le télétravail concerne aujourd'hui plus de 50.000 agents sur les 115.000 exerçant des fonctions télétravaillables. Le taux de télétravail est passé de 4% en 2019 à 45% aujourd'hui.» Les entreprises qui le peuvent doivent ainsi prévoir trois jours de travail à distance par semaine pour chaque salarié.

Mais pourquoi ce pic d'intérêt, et donc de recherches sur le Web, alors que la pandémie de Covid-19 a commencé il y a plus de deux ans? Plusieurs journaux comme Newsweek et Quartz se sont intéressés aux liens entre l'intensification du télétravail et la hausse des douleurs dorsales dans le monde.

Toujours aussi populaire, même si ça tire dans les lombaires

Beaucoup de télétravailleurs l'ont découvert à leurs dépens: les chaises de cuisine ne sont pas faites pour supporter les lombaires pendant une journée de travail de huit heures.

Les chaises ergonomiques de bureau sont quant à elles trop imposantes et ne vont pas toujours avec la décoration du salon. Difficile, donc, d'installer un environnement de travail adapté dans quelques mètres carrés. Et très vite, les cervicales deviennent douloureuses .

Mais ce n'est pas une petite gêne dorsale qui va décourager les employés de travailler depuis chez eux: les salariés se languissent même de leurs journées en télétravail. Ils s'intéressent même de plus en plus à des emplois proposant une part d'exercice à distance, voire la totalité, quand ils ne cherchent pas des arguments pour convaincre leurs employeurs de les laisser bosser depuis chez eux.