Un enfant de 4 ans meurt en rentrant des funérailles de son frère

À New York, un petit garçon atteint de troubles du spectre autistique est mort après avoir été percuté par une voiture, raconte The Independent. Âgé de 4 ans, Domantea McDonald venait de rentrer avec sa famille des funérailles de son frère quand il a échappé à la vigilance de ses parents.

Le petit garçon afro-américain se trouvait devant le domicile de son oncle, dans le quartier du Queens, lorsque le drame est arrivé. Traversant la route sans avoir conscience du danger qui guettait, il a été renversé par un SUV Toyota. La police précise que le conducteur du véhicule, qui n'a rien pu faire, ne sera pas poursuivi.

Âgé de 18 ans, Tysheem McDonald, grand frère du petit Domantea, avait été abattu quelques jours plus tôt, le 7 août, au cours de ce que les autorités estiment être un règlement de comptes entre gangs rivaux. Aucune arrestation n'a pu être réalisée dans le cadre de cette affaire.

Les deux frères se sont peu côtoyés: Tysheem vivait dans la rue et rendait peu visite à sa famille. Ses contacts avec Domantea furent relativement rares. «Mais il aimait son petit frère», explique Michael McDonald, le père des deux garçons, aux journalistes du New York Post. «Il ne l'a rencontré qu'une poignée de fois, et Domantea était très autiste, mais quand il apercevait Tysheem, il fonçait vers lui. Il n'allait voir personne d'autre, juste lui.»

Cataclysme

Michael McDonald a également confié son ressenti: «Il n'y a plus rien en moi. Plus rien. Je suis vide», a-t-il déclaré. «Je venais d'enterrer mon fils aîné. Domantea n'était pas censé quitter le monde de cette manière.»

L'enfant n'a pas été tué sur le coup. Lorsque les services médicaux d'urgence sont arrivés sur les lieux de la tragédie, il était encore conscient. Mais les professionnels de santé n'ont rien pu faire: Domantea McDonald est mort sur le trottoir, devant la maison de son oncle.

«Domantea avait des besoins spéciaux», ajoute son père en évoquant à demi-mots l'autisme de son jeune fils. «C'était la plus merveilleuse des âmes de ce monde, le plus fabuleux petit garçon que vous ayez jamais rencontré.» Se relève-t-on un jour de ce genre de cataclysme?