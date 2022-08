Cinq erreurs à ne pas commettre lorsque que vous effectuez un tatouage

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Quiconque s'est déjà fait tatouer sait que l'aventure est aussi passionnante que risquée. C'est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit de tatouages réalisés sur des grandes surfaces de votre corps. Pour éviter d'éventuelles erreurs difficilement réparables, Insider s'est entretenu avec Stu Hepcat et Claudio Caminero, deux tatoueurs basés respectivement à Glasgow et New York qui donnent leurs meilleurs conseils afin d'obtenir un tatouage de qualité.

Première chose à savoir: si vous manquez d'inspiration, surtout ne faites rien. Le client doit être méticuleux dans le choix de son tatouage et s'assurer qu'il ne s'agit pas du visage d'une copine de passage qu'il souhaitera recouvrir quelques mois plus tard. «Le recouvrement d'un tatouage par un autre motif nécessite une surface au moins deux fois plus grande que celle du dessin d'origine», indique Hepcat.

«Internet vous dira tout ce que vous devez savoir au sujet de votre tatouage», ajoute-t-il, précisant aussi qu'Instagram peut être un outil fort utile pour rechercher des tatoueurs spécialisés dans le type de projet que vous souhaitez réaliser.

Une planification de dernière minute à la Very bad trip peut également être une mauvaise idée. En effet, un tatouage grandeur nature implique du temps, de l'argent et une certaine résistance à la douleur. Certains tatouages, par exemple dans le dos, peuvent prendre jusqu'à un an si on planifie une séance par mois, explique Hepcat. Ainsi, se lancer dans le projet sans pouvoir se le permettre serait une grossière erreur, ou vous risqueriez de passer le restant de vos jours avec une œuvre inachevée.

Par ailleurs, il faut éviter la crème anesthésiante pour les gros tatouages. Si son emploi n'est pas une mauvaise idée en général, il n'est toutefois pas recommandé de l'utiliser pour des grands tatouages, au risque de voir sa magie s'estomper. «Elle ne fait effet qu'une heure et demie; si vous êtes assis pendant une session de quatre heures, vous risqueriez de souffrir dès que ce ne sera plus le cas», souligne Hepcat. En outre, le client a plus de chances de s'habituer à la sensation de l'encrage s'il n'utilise pas de crème anesthésiante en début de séance.

Ne faites pas la fine bouche avec votre tatoueur

La conception d'un tatouage est complexe: il ne faut pas venir à la séance en espérant contrôler le processus créatif de l'artiste, affirment les deux tatoueurs interrogés. Selon eux, vous devez plutôt donner une idée générale de ce que vous souhaitez et laisser la magie de l'artiste opérer. «Donnez-lui une idée, mais ne chipotez pas. Laissez-lui sa liberté pleine et entière», précise Hepcat. Un conseil qui reste toutefois à prendre avec des pincettes.

Dernier conseil: prendre le suivi du tatouage au sérieux. Se baigner ou s'exposer au soleil sont des activités qui affectent directement la cicatrisation, explique Caminero. Le nouveau tatouage étant comme «une plaie ouverte», précise-t-il, il faut alors éviter le contact avec ce qui pourrait causer une infection (piscines et autres systèmes d'eau). «Vous investissez beaucoup d'argent dans ces tatouages, veillez donc à ne pas les abîmer dans les jours qui suivent», conclut-il.