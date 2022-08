Pourquoi des arbres revêtent leur robe d'automne en plein été

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

S'il faut officiellement patienter encore un mois avant le début de l'automne, il semblerait que la demi-saison ait d'ores et déjà frappé à la porte de nos voisins britanniques, et ce, en plein mois d'août. De l'autre côté de la Manche, de nombreux arbres ont en effet commencé à brunir et à perdre leur feuillage. Et comme le souligne la BBC, ce phénomène ne présage rien de bon.

Selon les scientifiques, le stress engendré par les vagues de chaleur intenses ainsi que les différents épisodes de sécheresse qui se sont abattus sur le continent européen cet été ont poussé les arbres à rentrer en «mode survie».

«Cela donne l'impression que nous sommes déjà en automne, mais les jours sont trop longs pour que les processus naturels [de cette saison] commencent», souligne Leigh Hunt, conseiller horticole à la Royal Horticultural Society. «Physiologiquement, les plantes ne réagissent pas aux conditions de l'automne, c'est pourquoi nous appelons ce phénomène "faux automne".»

Le spécialiste précise par ailleurs dans les colonnes du média britannique ne jamais avoir observé de situation aussi critique que cette année «en termes de dommages causés aux arbres dans la campagne.» Et tandis que les plantes plus anciennes peuvent supporter des périodes de sécheresse intenses grâce à leur vaste réseau de racines, les spécimens plus jeunes pourraient faire face à des conséquences irrémédiables, et donc mourir.

Des conséquences «catastrophiques» sur la faune

«Les arbres qui n'ont perdu que quelques feuilles avec un léger jaunissement devraient se rétablir avec des précipitations suffisantes», explique Leigh Hunt. En revanche, d'autres ont d'ores et déjà atteint un «point critique» lors duquel une plante ne peut pas reconstituer la quantité d'eau qu'elle a perdu par le biais de ses feuilles, et elle se dessèche donc complètement.

Mais ce n'est pas tout. Une autre conséquence des températures extrêmes sur la flore britannique est que les baies apparaissent de façon bien plus précoce. «La chaleur record que nous venons de connaître a contribué à l'apparition d'un certain nombre d'événements automnaux précoces», souligne Fritha West, du Woodland Trust, un organisme dédié à la conservation de la nature au Royaume-Uni. «Nous avons reçu certains rapports de baies mûres les plus précoces jamais enregistrées dans le sud de l'Angleterre.» Résultat? L'association affirme qu'un développement trop prématuré des fruits ou des noix «peut s'avérer catastrophique pour la faune qui s'en nourrit.»

Ce phénomène de «faux automne» n'a d'ailleurs pas été uniquement observé chez nos amis britanniques. En France, à la fin du mois de juillet, La Dépêche rendait compte d'une situation similaire dans le Lot des suites des différents épisodes de canicule.