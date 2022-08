Chagrin d'humour

La véritable histoire de Father Yod, gourou et légende méconnue du rock psyché

Comment le premier restaurant végétarien de Los Angeles est devenu, dans les années 1960, l'antre d'un gourou attiré par le sexe, la philosophie New Age et le rock psychédélique? Et surtout, qui est vraiment Father Yod, auteur d'une soixantaine d'albums?

Maxime Delcourt — 12 août 2022 — Temps de lecture : 6 min