L'Italie installe des panneaux qui incitent les touristes à s'embrasser

Imaginez un instant la France instaurer des pancartes «obligation de s'embrasser» à chaque spot romantique. Imaginez que certains suivent la consigne mais s'emballent un peu trop... La route qui longe les falaises d'Étretat, le sentier qui surplombe les calanques de Cassis ou encore le Pont des Arts parisien deviendraient interdits aux moins de 18 ans. De l'autre côté des Alpes, l'Italie moins pudique a pris le risque et invite celles et ceux qui le souhaitent à s'embrasser dans des lieux prévus à cet effet, rapporte un article du Guardian.

Les panneaux «Zona romantica» («zone romantique») et «Obbligatorio baciarsi» («baiser obligatoire») indiquent aux visiteurs que l'endroit où ils se trouvent est propice aux baisers de cinéma. S'ils ne détaillent pas les étapes à suivre pour réaliser la plus belle scène, certains de ces panneaux comportent des refrains de chansons d'amour signées Umberto Tozzi.

Ces spots dédiés aux baisers langoureux sont généralement situés dans les coins de l'Italie où la vue est imprenable.

Selon le scénario souhaité, les touristes peuvent choisir entre jouer les amants malheureux aux falaises de Trentinara, comme Sol et Isabella (la version locale de Roméo et Juliette); ou jouer les amants heureux le temps d'une photo parfaitement instagramable aux abords du phare de Punta Carena, sur la côte sud-est de Capri. Grâce à sa vue plongeante sur la mer Méditerranée, ce spot est l'un des plus romantiques de la côte amalfitaine. Il se trouve également à cet endroit, il belvedere del Sognatore (le belvédère du rêveur). Accessible par un escalier taillé dans la roche, il sera parfait pour vos midnight kisses.

Coup de com' ou coup de cœur?

Mais tous ces panneaux qui tuent la spontanéité ne seraient-ils pas aussi des tue-l'amour, qui desservent finalement le romantisme à la dolce vita? La station balnéaire Sperlonga est allée encore plus loin dans cette idée marketing en lançant un concours photo afin de promouvoir ses cinq coins les plus glamours.

Et puis, «voulons-nous vraiment vivre dans un monde où des zones délimitées dictent nos faits et gestes?», interroge The Guardian. Le spot bisous, le spot pique-nique, le spot baignade... Il existe même des «spots photo», qui indiquent précisément aux touristes la direction vers laquelle pointer leurs appareils photo –au cas où il leur serait venu à l'esprit de photographier la voiture du voisin plutôt que le coucher de soleil sur la mer.