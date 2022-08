La Nouvelle-Zélande pourrait bientôt changer de nom

La France révise sa stratégie en Afrique de l'Ouest pour faire face au djihadisme

Depuis son départ du Mali, en février, la France a perdu le centre névralgique de son dispositif militaire. Paris cherche désormais à consolider les liens avec le Niger et les pays du golfe de Guinée, où Bénin et Togo subissent de plus en plus d'attaques djihadistes.

Pierre Coudurier — 8 août 2022 — Temps de lecture : 4 min