Un couple gay secret faisait-il partie des naufragés célèbres du Titanic?

Film culte devant lequel on pleure tous, Titanic est une histoire d'amour , d'iceberg et de place sur une planche. Mais avant d'être un long-métrage mythique, c'était un des bateaux les plus sophistiqués du début du XXᵉ siècle.

Réputé insubmersible, son naufrage dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord a causé la mort de près 1.500 personnes dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Parmi elles, Archibald Butt et Francis Davis Millet .

Les deux hommes célèbres, amis sur terre et sur mer, auraient entretenu une relation amoureuse, dévoile le Washington Post . La révélation est à prendre au conditionnel, aucun des deux n'ayant évoqué cette relation à cause des mœurs de l'époque.

Être en couple homosexuel aurait en effet ruiné la carrière de chacun. Et quelle carrière! Francis Davis Millet était reporter et fut loué pour son travail de correspondant lors de la guerre russo-turque de 1877. Selon le Davenport-Hine , il a étudié l'art à Harvard et été directeur de l'académie américaine à Rome.

Archibald Butt fut l'un des conseillers militaires du président Théodore Roosevelt. Il organisait son agenda, ses dîners et allait même régulièrement à la chasse et en randonnée avec celui que l'on surnommait Teddy. Lors de l'arrivée du successeur de Roosevelt, William Howard Taft, Butt garda son travail et devint très ami avec ce dernier.

«Les amis les plus proches»

Butt et Millet ont embarqué sur le géant des océans après des vacances en Europe. S'ils n'avaient pas de liaison amoureuse officielle, les deux compères habitaient ensemble un manoir dans le quartier chic de Georgetown près de Washington, et invitaient la haute société à leurs fêtes légendaires.

Butt était le célibataire le plus convoité et ne s'est jamais marié. Quant à Millet, il avait déjà été en couple avec un autre homme malgré son mariage avec une femme.

Les deux hommes n'ont pas survécu lors de la tragédie maritime de 1912. Selon les archives nationales britanniques , ils auraient été aperçus pour la dernière fois dans le fumoir du bateau . Le Washington Post les décrit comme «les amis les plus proches». «Certains historiens confirment que Butt et Millet avaient une relation amoureuse», explique le National Park Service .

Le paquebot de la White Star Line aura donc abrité de nombreuses histoires d'amour , fictives comme celle de Jack et Rose ou bien réelles comme celle d' Ida et Isidor Straus , propriétaire de Macy's et représentant au Congrès.

Isidor refusant de monter dans les canots de sauvetage pour laisser sa place, sa femme en a fait de même afin de rester auprès de son mari. James Cameron leur a d'ailleurs rendu hommage dans son œuvre cinématographique.