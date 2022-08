Avoir des amis d'enfance riches pourrait augmenter nos revenus

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Les enfants pauvres qui fréquentent des camarades aisés seraient plus susceptibles de toucher des revenus importants une fois arrivés à l'âge adulte, estiment des chercheurs et chercheuses des universités de Harvard, de Stanford et de New York. Plus précisément, indique ScienceAlert, un enfant venant d'un milieu socio-économique défavorisé mais dont l'entourage serait composé à 70% de gens riches aurait, devenu adulte, des revenus supérieurs de 20% à ce qu'il aurait dû gagner en temps normal.

Depuis longtemps, les chercheurs et chercheuses interrogent la forte influence de nos liens sociaux sur le montant de nos revenus. Pour parvenir aux résultats qui nous intéressent et confirmer ses hypothèses, l'équipe de recherche américaine s'est basée sur un réseau de 72 millions d'utilisateurs de Facebook, ce qui représente 21 milliards d'amitiés en ligne.

Une variété de facteurs pouvant aider les enfants à réussir dans la vie, parmi lesquels le revenu familial, les antécédents familiaux, le niveau d'éducation, la profession et la communauté, ont été pris en compte. Le constat est frappant: notre entourage, y compris dès le plus jeune âge, est le facteur dont les conséquences sur notre carrière sont les plus importantes.

Il existe de nombreuses explications à ce phénomène. Par exemple, devenir ami avec des enfants provenant de familles au revenu élevé contribue à rendre plus ambitieux, et mène vers des opportunités d'emploi qui seraient restées inaccessibles autrement. Ainsi, la mixité sociale dès le plus jeune âge est fondamentale.

Importance de la mixité sociale

Encore faudrait-il se trouver dans une société où règne la mixité sociale, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. En dehors de Los Angeles, les enfants ont tendance à socialiser avec des personnes de même âge et de classes sociales similaires. «Sans proximité sectorielle avec des individus aisés, les personnes à faible revenu socio-économique auront peu d'opportunité de pouvoir tisser des liens», précisent les auteurs de cette étude.

Il est nécessaire de favoriser la mixité sociale entre les enfants, sans la contraindre. De toute façon, pour que la relation entre deux enfants de milieux socio-économiques différents puisse avoir un impact sur le revenu financier, il faut que l'amitié soit sincère, précise une deuxième étude réalisée sur le sujet. Ainsi, des interventions telles que la construction de logements abordables ou la diversification des taux d'admission dans les collèges ne sont pas suffisantes pour réduire l'inégalité des revenus.