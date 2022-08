De nouveaux ossements humains découverts dans le lac Mead

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

C'est déjà la quatrième fois depuis le moi de mai que des restes humains sont retrouvés dans le lac Mead. Samedi 6 août au matin, les gardes forestiers du lac recevaient un appel les informant de la nouvelle découverte macabre.

Situé dans l'ouest des États-Unis, à la jonction entre l'Arizona et le Nevada, la zone récréative du lac Mead est devenue ces derniers mois une scène de crime extensible, à mesure que la sécheresse, provoquant une forte décrue, révélait divers ossements humains.

Ce sont les plongeurs de la police métropolitaine de Las Vegas qui ont opéré cette fois-ci dans la zone de Swim Beach, et ont récupéré des restes squelettiques.

Enquêtes en cours

La première fois que la police était intervenue, le 1er mai 2022, elle avait repêché du port Hemenway un corps en état de décomposition avancée, enfermé dans un tonneau et présentant une blessure par balle, laissant peu de doutes sur le fait qu'il puisse s'agir d'un homicide: «Chaque fois que vous avez un corps dans un tonneau, il est clair que quelqu'un d'autre était impliqué», a ainsi déclaré le lieutenant Jason Johansson à CNN. D'après les résultats d'analyses, le corps serait celui d'une personne décédée entre le milieu des années 1970 et le début des années 1980.

D'autres ossements, retrouvés le 7 mai à Calville Bay, appartiendraient à une personne vraisemblablement âgée de 23 à 37 ans. Le troisième squelette, trouvé à Swim Beach le 25 juillet, est encore en phase d'examen.

Dans les années 1980, le lac Mead, plus grand réservoir artificiel des États-Unis, se situait à plus de 370 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aujourd'hui, il n'est plus rempli qu'à 27% de sa capacité, en raison de la méga-sécheresse prolongée qui affecte la région. Début juillet, la décrue était telle que c'est un navire coulé datant de la Seconde Guerre mondiale qui a été retrouvé par le Service des parcs.