Bataille judiciaire à venir autour de la vente aux enchères d'un NFT de Tupac

Assassiné le 13 septembre 1996 à Las Vegas, le légendaire rappeur Tupac Shakur continue à faire parler de lui, et pas uniquement en raison de son incroyable talent. Son entourage ne cesse en effet de batailler autour des questions de droits liés à son œuvre, et c'est aujourd'hui une histoire de visuel d'album qui remet le feu aux poudres, explique Quartz.

L'affaire concerne le dernier disque de l'artiste, The Don Killuminati: The 7 Day Theory, sorti deux mois après sa mort et pour lequel il avait décidé d'utiliser son nouveau pseudo, Makaveli. Sur la pochette de cet album, œuvre de l'artiste californien Ronald «Riskie» Brent, on voit un Tupac mort et crucifié –précisons que ce visuel avait été validé par le rappeur et que le choix est antérieur à sa mort.

En mai 2022, soit vingt-cinq ans et des poussières après la sortie de ce disque, son visuel a été mis aux enchères, ainsi que le NFT associé –pour résumer, cela veut dire que la personne qui fait l'acquisition de cette illustration devient officiellement propriétaire de la version numérique, unique et impossible à copier, de cette illustration.

Mais du côté de chez Amaru Entertainment, société fondée par Afeni Shakur (la mère de Tupac) afin de gérer son image et son patrimoine, on ne l'entend pas de cette oreille. Un courrier a été envoyé à Heritage Auctions, entreprise de vente aux enchères qui a co-organisé la vente liée au vingt-cinquième anniversaire de The Don Killuminati.

Imbroglio

Depuis, c'est une véritable bataille que les deux camps se livrent par avocats interposés, avec cette interrogation centrale: qui est réellement propriétaire du visuel de l'album de Tupac (alias Makaveli)? Le combat ne fait que commencer, prévient Quartz.

Malgré le courrier reçu par les responsables de la vente, indiquant entre autres que Death Row Records –maison de disques fondée notamment par Dr. Dre et désormais dirigée par Snoop Dogg– est propriétaire de tous les enregistrements et de tous les visuels liés à l'œuvre de Tupac, la vente aux enchères n'a pas été annulée.

Le 13 juin, soit cinq jours avant sa tenue, les avocats de la société Zelus, dont l'une des activités consiste à gérer et vendre des NFT, confirmaient que selon eux, la vente était parfaitement légale. Argument: le visuel de l'album aurait été préalablement cédé à un particulier, ce qui laissait toute liberté à Zelus pour l'acquérir auprès de lui. C'est ce qui semble s'être produit en octobre 2021, pour une somme qui n'a pas été révélée.

En dépit des allers-retours juridiques, la vente aux enchères a bel et bien eu lieu, et a été remportée pour la modique somme de 212.500 dollars (soit environ 208.000 euros). Mais les avocats de la famille Shakur ne comptent pas en rester là, et envisagent de lancer une action judiciaire afin de lui permettre de récupérer la propriété du NFT lié à cet album. Mais comme l'indique Quartz, les frais de justice devraient être si élevés qu'ils pourraient bien dépasser le montant de l'enchère...