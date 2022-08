Se marier en secret, nouvelle tendance pour s'éviter bien des casse-tête

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

«Quatre mariage pour une lune de miel» et «Mariés au premier regard» ne connaissent pas de saison –ni la discrétion. Le mariage, si, et c'est maintenant la plus haute. Après deux ans de pandémie où de nombreuses unions ont été décalées, annulées, déplacées, on pourrait croire que l'envie des grandes cérémonies est de retour. Il n'en est rien.

Économique, moins stressant, de quoi s'éviter le casse-tête du plan de table... Se marier en secret est devenu tendance, explique le Guardian.

Au début du mois, Jennifer Lopez a surpris ses fans en partageant après coup des photos de sa noce avec Ben Affleck à Little White Chapel, à Las Vegas. Seuls invités: leurs enfants respectifs. Le mariage en catimini a du succès chez les stars, mais pas que.

Jess Rudwick, coach en développement, mariée depuis peu à Gerald Davies, logisticien, se souvient du sien ainsi: «C'était une journée très agréable et apaisante.» Les jeunes époux n'avaient prévenu que quatre personnes, pas même leurs parents, et sont allés savourer une glace et du champagne à l'issue de la cérémonie.

«Je suis allée à des mariages où le jeune couple est très stressé et où tout l'événement coûte une fortune, raconte-t-elle. Nous, nous n'avons pas eu à nous soucier de savoir si tout le monde allait aimer le repas. Et puis, j'étais déjà stressée à l'idée de me lever devant quatre personnes, je n'aurais pas pu devant plus!»

Mariage secret, mariage parfait

Si beaucoup de couples se passent la bague au doigt secrètement, c'est avant tout pour éviter le stress de la préparation des festivités. Landis Bejar, fondateur de AisleTalk, spécialiste du stress pour les futurs mariés, constate: «Les mariages en secret deviennent de plus en plus fréquents.» Éviter tout le faste et profiter avec l'être aimé: voilà les clés d'une célébration en cachette réussie.

De nombreuses unions se font aussi à l'abri des regards pour des questions budgétaires. En France, en 2022, le budget moyen d'un mariage est de 12.000 euros. Même les Bennifer n'ont pas pris l'option cérémonie avec Elvis: petit budget pour tout le monde, crise oblige.

Dernier gros point noir de l'organisation d'un mariage traditionnel: la liste des convives. Qui inviter ou pas, entre le collègue de travail beauf et la tante éloignée grincheuse? Gerald Davies, jeune marié, déplore: «On peut se retrouver à inviter plein de gens à qui on ne parle pas vraiment.»

Certains se retrouveront peut-être à attendre le carton d'invitation en vain. «Nous avons appelé nos mères [pour leur annoncer notre mariage] une heure après la cérémonie, se rappelle Jess Rudwick. La mère de Gerald a cru que c'était une blague!» Pas de panique cependant: dans ce cas-là, l'entourage était malgré la non-invitation heureux d'apprendre la bonne nouvelle.