À cause des fongicides, les abeilles mâles perdent leur sex-appeal

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Scientific American

Il y a des fragrances plus attirantes que d'autres. À la différence d'un bon parfum, explique Scientific American avec une malice teintée de tristesse, certains fongicides ont apparemment tendance à rendre les abeilles moins sexy aux yeux de leurs congénères, ce qui pourrait avoir des effets désastreux sur la pollinisation.

Le fongicide connu sous le nom de fenbuconazole figure pourtant dans la liste des produits sains pour les abeilles, puisqu'il est censé cibler spécifiquement les champignons parasites, et parce qu'il ne cause pas la mort de ces insectes volants.

Mais des études précédemment menées avaient montré que les produits considérés comme à faible risque pour les abeilles pouvaient tout de même avoir un impact sur leur développement, leur comportement alimentaire et leur mode d'apprentissage.

Le fenbuconazole ne faisait pas partie des produits étudiés: jusqu'ici, il était supposé bien plus inoffensif que les insecticides. Or, ce produit particulièrement utilisé pour traiter le blé, les pommiers et les vignes, s'avère plus dévastateur que prévu.

Vibrations en berne

Selon Scientific American, une exposition au fenbuconazole altère la façon dont les abeilles mâles effectuent leur parade nuptiale, et ce de deux façons.

Premier effet: ces messieurs ne sont plus en mesure de faire vibrer leur thorax comme ils le faisaient précédemment, ce qui les rend moins séduisants aux yeux des femelles.

Deuxième effet: le fongicide incriminé modifie l'odeur de leurs phéromones, tant et si bien que le désir devient plus compliqué à faire monter.

L'équipe menée par Samuel Boff, de l'université allemande de Würzburg, a démontré que les femelles sont davantage attirées par les mâles n'ayant pas été exposés au fenbuconazole. L'étude allemande insiste sur le fait que cela pourrait avoir des conséquences sur les populations d'abeilles, mais aussi très probablement sur celles d'autres espèces aux profils similaires. Et conclut sur la nécessité de trouver des alternatives afin de ne pas perturber davantage des abeilles déjà maintes fois fragilisées par le comportement des humains.