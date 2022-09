La meilleure façon de faire un breakfast sandwich

Temps de lecture: 22 min

Dans Breakfast: A History, ouvrage consacré à l'histoire du petit-déjeuner, Heather Arndt Anderson écrit que la première vraie recette de «breakfast sandwich» (sandwich du petit-déjeuner) est apparue en 1897 dans un livre de cuisine baptisé Breakfast, Dinner and Supper («petit-déjeuner, dîner et souper»). La recette était la suivante:

«Prendre du pain rassis. Tartiner chaque tranche de viande hachée, couvrir avec une autre tranche et presser. Couper chaque sandwich en deux et poser sur une assiette. Prendre un demi-litre de lait, le saler et le mélanger avec un œuf battu. Verser le mélange sur les sandwiches et laisser reposer un moment. Mettre une cuillère de beurre à fondre dans une poêle et, dès qu'il commence à brunir, y placer délicatement les sandwiches. Lorsque le premier côté est bien doré, ajouter un peu de beurre, retourner et faire dorer l'autre côté.»

Avant cela, il y avait eu le bap, humble sandwich britannique (le mot désigne un petit pain rond brioché, qui n'est pas sans rappeler les pains à hamburgers, garni d'œufs et de viande) qui servait souvent de petit-déjeuner aux ouvriers londoniens du XIXe siècle. («Le bap, c'est là où vont mourir les breakfast sandwiches», m'a affirmé une amie américaine qui vit au Royaume-Uni lorsque j'ai demandé des avis. Un ami anglais m'a dit «J'aime bien les baps, mais il y a souvent un peu trop de pain.» Il m'a aussi fait remarquer que «bap» est un terme d'argot servant à désigner un sein et que, dans certaines régions, on l'appelle «butty». Un véritable expert.)

De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis inventèrent le Denver sandwich –soit une «omelette de Denver» (jambon, poivrons, oignons) entre deux morceaux de pain– vers 1907, ou probablement avant à en croire James Beard, qui a écrit dans American Cookery qu'il a pu être inspiré par une version prisée des employés de chemins de fer au XIXe siècle, dérivée des œufs foo young (omelette chinoise).

Anderson attribue la généralisation du breakfast sandwich américain (avec des œufs et de la viande, par opposition au toast britannique au yaourt et au concombre… ou au Marmite) à la sortie de l'Egg McMuffin par McDonald's en 1972.

Aux États-Unis, les variantes se sont multipliées à l'infini. L'une des versions les plus prisées est le sandwich new-yorkais «bodega», à base de bacon, d'œufs et de fromage. Dans le New Jersey, le breakfast sandwich est agrémenté d'une tranche de jambon Taylor, qu'on connaît aussi sous le nom de «pork roll». Dans le sud du pays, il n'est pas rare de trouver un œuf et une saucisse nichés entre deux moitiés de biscuit chaud, parfois avec de la sauce. À Los Angeles, le breakfast sandwich a plus récemment connu son heure de gloire avec des établissements comme Eggslut qui lui ont rendu hommage avec toutes sortes de pains briochés et de sauces.

Bref: il existe un nombre infini de manières de mettre de l'œuf entre deux tranches de pain. Et aussi: cet épisode des «Meilleure façon de» a peut-être été le plus difficile qu'il m'ait été donné de faire. J'ai perdu le sommeil en tentant de réduire la liste des prétendants. J'ai rêvé qu'une tortilla de TikTok m'intentait un procès. Vous trouverez ci-après les résultats de ma tentative d'essayer autant de sortes de pains et d'œufs que ma petite cuisine et mon petit cerveau me permettaient de gérer.

Allez, c'est parti!



Contrôles

J'ai assaisonné tous mes sandwiches avec du sel de cuisine. Comme vous pourrez le constater dans les recettes, je me suis un peu (beaucoup) lâchée et j'ai marié chaque sorte de pain ou d'œufs avec différentes garnitures, mais soyez assurés que j'ai noté chaque sandwich uniquement en fonction des mérites du pain et des œufs. (Je sais que ce n'est pas très scientifique, comme méthode, mais, en même temps, nous ne sommes pas vraiment en train de faire de la science non plus, n'est-ce pas?)

Matériel

Poêle antiadhésive: pour des œufs au plat qui ne collent jamais.

pour des œufs au plat qui ne collent jamais. Écumoire ou spatule à poisson: pour manipuler les œufs sans problème.

pour manipuler les œufs sans problème. Couteau à pain: pour ouvrir les petits pains, les bagels, les croissants…

pour ouvrir les petits pains, les bagels, les croissants… Combiné friteuse à air chaud/mini four: jamais faire des sandwiches à l'œuf n'avait été aussi facile.

jamais faire des sandwiches à l'œuf n'avait été aussi facile. Gants de cuisine: fini les brûlures.

Round 1: Le pain

Contrôles

J'ai réalisé tous ces essais avec des œufs au plat (super facile).

Résultats

Croissant

Très difficile à manger. En général, je n'aime pas utiliser le croissant comme élément structurel, parce que soit il est délicieusement croustillant (auquel cas, on n'a pas envie de mettre de l'œuf dedans pour le déguster), soit il est nul et mou, ce qui va se traduire par un œuf qui s'échappe dès la première bouchée.

Petit pain brioché

Un vrai «bof». Le rapport pain/garniture était beaucoup trop à l'avantage du pain à mon goût, alors que je n'avais plutôt pas lésiné sur la garniture. Vous voulez mon opinion? Le petit pain brioché devrait tranquillement retourner au royaume de la triple portion de salami, de la roquette et du sandwich beurré. Et y rester longtemps.

Petit pain (Kaiser roll)

Je dis oui! Le rapport pain/garniture était bien meilleur, peut-être parce que la mie est plus aérée que celle du pain brioché et que l'on a donc moins l'impression d'avaler un morceau d'éponge. En outre, le Kaiser roll a une croûte plus dure (ce qui permet aux dents de prendre «de l'élan» pour les grosses bouchées) et a généralement un goût plaisamment neutre.

Bagel

Gros succès. Ma principale conclusion: plus les composants sont solides, mieux c'est. Par exemple, j'ai fait quelques essais en dehors de ceux-ci, où j'ai découvert que je préférais les sandwiches-bagels avec des œufs au plat plutôt qu'avec des œufs brouillés ou pochés. Et le bagel résiste parfaitement au bacon ou à une saucisse épaisse… mais moins bien aux poivrons sautés ou à une fine couche de confiture de tomate.

Buttermilk biscuit (scone américain)

Sandwich au buttermilk biscuit, épouse-moi! Pas besoin d'alliance, pas besoin de témoins, je porterai une robe en serviettes de papier. Comment le résultat aurait-il pu ne pas être aussi foutrement excellent en sachant qu'il s'agit de prendre un breakfast sandwich et d'y inclure ENCORE PLUS DE BEURRE? C'était ce que j'attendais du sandwich au croissant, avec des couches fondantes et un extérieur croustillant qui comblait toutes mes attentes. Et, j'allais oublier: c'est la taille idéale pour y mettre une sausage patty (petite galette de chair à saucisse).

Toast

On le connaît et on l'aime. Il n'éclipse pas la garniture et il est d'une taille et d'une forme parfaites. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à son propos.

Muffin anglais

J'estime depuis longtemps que les muffins anglais sont sous-estimés lorsqu'il s'agit de les utiliser comme pain pour toutes sortes de sandwiches. (Ce sont, par exemple, d'excellents petits pains pour hamburgers). Et, bien entendu, ils vont aussi merveilleusement bien avec des œufs. Pas trop lourds et présents, ils sont juste assez solides pour conserver leur structure lorsqu'ils sont grillés. En outre, leur relief est parfait pour attraper de la sauce ou du jaune d'œuf. Ils ajoutent aussi un petit côté piquant bienvenu.

Gaufre

Ça a été une surprise. Je ne m'attendais pas à grand-chose, parce que je sais d'expérience que les gaufres ont tendance à dominer sur le reste. Toutefois, les fines gaufres surgelées que j'ai utilisées cette fois-ci étaient pile de la bonne taille, de la bonne forme et de la bonne épaisseur (j'imagine que des vraies gaufres belges auraient éclipsé la garniture). Leur texture m'a aussi permis de mettre plus d'œuf sans que ça dégouline, et je me suis même surprise à remarquer qu'elles offraient une «meilleure prise» que les autres options.

Recettes

Petit pain (Kaiser roll)

1 petit pain rond (de type Kaiser roll)

2 tranches de fromage à fondre

2 tranches de jambon blanc (ou de pork roll si vous en avez)

2 cuillères à soupe de beurre doux ou salé, et un peu plus pour beurrer le pain

2 gros œufs

Du sel de cuisine

Coupez un petit pain en deux et passez-le au gril du four ou dans un four à 180°C jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré. À mi-cuisson, placez les deux tranches de fromage sur l'une des moitiés afin qu'elles fondent pendant que le pain grille. Pendant ce temps, faites cuire les œufs au plat: mettez une grande poêle antiadhésive à chauffer sur feu moyen. Ajoutez le beurre. Dès qu'il commence à mousser, cassez les œufs et mettez-les à frire, espacés de quelques centimètres (je les casse d'abord dans un bol afin de pouvoir retirer les morceaux de coquille qui seraient éventuellement tombés dedans). Laissez frire pendant 3 à 4 minutes, en les arrosant régulièrement de beurre, jusqu'à ce que les blancs soient cuits et commencent à devenir croustillants sur les bords. Retirez du feu et assaisonnez avec une bonne pincée de sel. Retirez le pain du four lorsque le fromage est fondu. Beurrez la moitié sans fromage. Placez le jambon sur le fromage et les œufs au plat par-dessus, jaune d'œuf vers le haut. Fermez le sandwich.

Petit pain brioché

1 petit pain brioché

2 tranches de cheddar

2 cuillères à soupe de beurre doux ou salé, et un peu plus pour beurrer le pain

1 gros œuf

Du sel de table

De la ciboulette finement hachée

1 hash brown (galette de pommes de terre râpées, type rösti) croustillant

De la sriracha

Coupez un petit pain brioché en deux et passez-le au gril du four ou dans un four à 180°C jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré. À mi-cuisson, placez les deux tranches de fromage sur la moitié du dessous pendant que le pain continue de griller. Pendant ce temps, faites cuire l'œuf au plat: mettez une petite poêle antiadhésive à chauffer sur feu moyen. Ajoutez le beurre. Dès qu'il commence à mousser, cassez l'œuf et mettez-le à frire (je les casse d'abord dans un bol afin de pouvoir retirer les morceaux de coquille qui seraient éventuellement tombés dedans). Laissez frire pendant 3 à 4 minutes, en arrosant régulièrement de beurre, jusqu'à ce que le blanc soit cuit et commence à devenir croustillant sur les bords. Retirez du feu et assaisonnez avec une bonne pincée de sel. Retirez le pain du four lorsque le fromage est fondu. Beurrez la moitié sans fromage. Placez le hash brown sur le fromage et l'œuf au plat par-dessus, jaune d'œuf vers le haut. Fermez le sandwich.

Bagel

1 bagel coupé en deux comme il se doit

2 tranches de provolone

3 tranches de lard fumé bien croustillantes

2 cuillères à soupe de beurre doux ou salé, et un peu plus pour beurrer le bagel

1 gros œuf

Du sel de table

Passez le bagel au gril du four ou placez-le dans un four à 180°C jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré. À mi-cuisson, placez les deux tranches de fromage sur l'une des moitiés afin qu'elles fondent pendant que le pain grille. Pendant ce temps, faites cuire l'œuf au plat: mettez une petite poêle antiadhésive à chauffer sur feu moyen. Ajoutez le beurre. Dès qu'il commence à mousser, cassez l'œuf et mettez-le à frire (je les casse d'abord dans un bol afin de pouvoir retirer les morceaux de coquille qui seraient éventuellement tombés dedans). Laissez frire pendant 3 à 4 minutes, en arrosant régulièrement de beurre, jusqu'à ce que le blanc soit cuit et commence à devenir croustillant sur les bords. Retirez du feu et assaisonnez avec une bonne pincée de sel. Retirez le bagel du four lorsque le fromage est fondu. Beurrez la moitié sans fromage. Placez le jambon sur le fromage et les œufs au plat par-dessus, jaune d'œuf vers le haut, et avec le lard fumé par-dessus tout cela. Fermez le sandwich.

Toast

2 tranches de pain de mie blanc

2 cuillères à soupe de beurre doux ou salé, et un peu plus pour beurrer le pain

2 tranches de provolone

2 tranches de lard fumé croustillantes

2 gros œufs

Du sel de table

Ketchup

Beurrez les deux côtés de chaque tranche de pain de mie et passez-les au gril du four ou dans un four à 180°C jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. À mi-cuisson, placez les deux tranches de fromage sur l'une des tranches de pain afin qu'elles fondent pendant que le pain grille. Pendant ce temps, faites cuire les œufs au plat: mettez une grande poêle antiadhésive à chauffer sur feu moyen. Ajoutez le beurre. Dès qu'il commence à mousser, cassez les œufs et mettez-les à frire, espacés de quelques centimètres (je les casse d'abord dans un bol afin de pouvoir retirer les morceaux de coquille qui seraient éventuellement tombés dedans). Laissez frire pendant 3 à 4 minutes, en les arrosant régulièrement de beurre, jusqu'à ce que les blancs soient cuits et commencent à devenir croustillants sur les bords. Retirez du feu et assaisonnez avec une bonne pincée de sel. Retirez le pain du four lorsque le fromage est fondu. Ajoutez une généreuse quantité de ketchup sur la moitié sans fromage. Mettez le lard fumé sur le fromage et les œufs au plat par-dessus tout ça, jaune vers le haut. Fermez le sandwich.

Muffin anglais

1 muffin anglais, coupé en deux

2 tranches de fromage américain

2 cuillères à soupe de beurre doux ou salé, et un peu plus pour beurrer les muffins

1 gros œuf

Du sel de table

1 galette de chair à saucisse cuite

1 cuillère à soupe de mayonnaise

2 cuillères à café de chili garlic sauce (sauce à l'ail et au piment) ou de sambal oelek

Passez le muffin au gril du four ou placez-le dans un four à 180°C jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré. À mi-cuisson, placez les deux tranches de fromage sur l'une des moitiés afin qu'elles fondent pendant que le pain grille. Pendant ce temps, faites cuire l'œuf au plat: mettez une petite poêle antiadhésive à chauffer sur feu moyen. Ajoutez le beurre. Dès qu'il commence à mousser, cassez l'œuf et mettez-le à frire (je les casse d'abord dans un bol afin de pouvoir retirer les morceaux de coquille qui seraient éventuellement tombés dedans). Laissez frire pendant 3 à 4 minutes, en arrosant régulièrement de beurre, jusqu'à ce que le blanc soit cuit et commence à devenir croustillant sur les bords. Retirez du feu et assaisonnez avec une bonne pincée de sel. Mélangez la mayonnaise et la sauce chili. Sortez le muffin du four lorsque le fromage est fondu. Étalez la mayonnaise épicée sur le côté sans fromage. Mettez la galette de saucisse au-dessus du fromage et l'œuf au plat par-dessus tout cela, jaune vers le haut. Fermez le sandwich.

Gaufre

2 gaufres carrées, rondes ou rectangulaires. Grillées si congelées.

2 cuillères à soupe de beurre doux ou salé, et un peu plus pour beurrer la gaufre

2 tranches de cheddar (ou autre fromage) au piment

1 gros œuf

Du sel de table

2 tranches de jambon blanc

De la mayonnaise

Du chili crisp (sauce piquante croustillante)

Beurrez chaque côté de chaque gaufre et mettez-en une sur une plaque dans un four préchauffé à 150°C. Mettez les deux tranches de fromage sur la gaufre pour les faire fondre. Pendant ce temps, faites cuire l'œuf au plat: mettez une petite poêle antiadhésive à chauffer sur feu moyen. Ajoutez le beurre. Dès qu'il commence à mousser, cassez l'œuf et mettez-le à frire (je les casse d'abord dans un bol afin de pouvoir retirer les morceaux de coquille qui seraient éventuellement tombés dedans). Laissez frire pendant 3 à 4 minutes, en arrosant régulièrement de beurre, jusqu'à ce que le blanc soit cuit et commence à devenir croustillant sur les bords. Retirez du feu et assaisonnez avec une bonne pincée de sel. Retirez la gaufre du four lorsque le fromage est fondu. Ajoutez le jambon sur le fromage et l'œuf par-dessus, jaune vers le haut. Sur la gaufre sans fromage, étalez la mayonnaise. Arrosez l'œuf de sauce chili. Fermez le sandwich.

Buttermilk biscuit (scone américain)

1 scone américain bien feuilleté, coupé en deux

1 galette de chair à saucisse cuite

2 cuillères à soupe de beurre doux ou salé, et un peu plus pour beurrer le scone

1 gros œuf

Du sel de table

Du miel épicé

De la sauce cholula

Faites cuire l'œuf au plat: mettez une petite poêle antiadhésive à chauffer sur feu moyen. Ajoutez le beurre. Dès qu'il commence à mousser, cassez l'œuf et mettez-le à frire (je les casse d'abord dans un bol afin de pouvoir retirer les morceaux de coquille qui seraient éventuellement tombés dedans). Laissez frire pendant 3 à 4 minutes, en arrosant régulièrement de beurre, jusqu'à ce que le blanc soit cuit et commence à devenir croustillant sur les bords. Retirez du feu et assaisonnez avec une bonne pincée de sel. Beurrez l'intérieur du scone. Mettez la galette de chair à saucisse sur la moitié du bas, puis l'œuf, jaune vers le haut, puis le miel épicé. Fermez le sandwich.

Croissant

1 croissant ordinaire, coupé en deux

2 tranches de gruyère

2 cuillères à soupe de beurre doux ou salé

2 gros œufs

Du sel de table

2 tranches de jambon

1/4 de tasse de pousses d'épinards

1/2 avocat, découpé en lamelles

Passez le croissant au gril du four ou placez-le dans un four chaud jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré. À mi-cuisson, placez les deux tranches de fromage sur l'une des moitiés afin qu'elles fondent. Pendant ce temps, faites cuire les œufs au plat: mettez une grande poêle antiadhésive à chauffer sur feu moyen. Ajoutez le beurre. Dès qu'il commence à mousser, cassez les œufs et mettez-les à frire, espacés de quelques centimètres (je les casse d'abord dans un bol afin de pouvoir retirer les morceaux de coquille qui seraient éventuellement tombés dedans). Laissez frire pendant 3 à 4 minutes, en les arrosant régulièrement de beurre, jusqu'à ce que les blancs soient cuits et commencent à devenir croustillants sur les bords. Retirez du feu et assaisonnez avec une bonne pincée de sel. Posez le jambon sur la moitié sans fromage, suivi par les épinards, l'œuf jaune vers le haut et l'avocat sur le tout. Fermez le sandwich.

Round 2: Les œufs

Contrôles

J'ai d'abord utilisé des toasts pour mes premiers essais, puis j'ai fait d'autres essais à côté avec d'autres sortes de pains pour tester plusieurs hypothèses. Oui, je sais, ça semble un peu chaotique.

Résultats

Œufs brouillés baveux

Difficile de trouver quelque chose à redire à des œufs brouillés bien baveux: ils sont crémeux, savoureux et chaque bouchée est un pur plaisir. Il en va de même quand on les met dans un breakfast sandwich. La seule réserve que je peux faire est que, pour des raisons évidentes, les œufs préparés de cette manière sont meilleurs quand le pain est assez solide et large (toast, gaufre ou bagel) que quand le pain est plus petit et s'émiette facilement (comme avec le croissant ou le muffin anglais).

Omelette

Un régal, dont les principaux atouts sont la constance (toujours le même goût, la même texture et la même épaisseur d'œufs à chaque bouchée) et la facilité de gestion (il n'y a pas de petits morceaux qui s'éparpillent dans tous les sens comme avec les œufs brouillés).

Œufs au plat

L'avantage principal des œufs au plat est, bien évidemment, le jaune qui coule et le blanc aux bords croustillants. Si c'est ce que vous aimez, il n'y a pas d'hésitation à avoir. C'est sans doute aussi, avec l'omelette, la forme de cuisson qui va le mieux avec différentes sortes de pains.

Soufflé aux œufs

Cette méthode a nécessité beaucoup plus de temps, d'attention et de vaisselle que les autres, mais le résultat était une merveille de douceur dont la texture évoquait un McMuffin qui se prendrait pour un marshmallow. Je crois que j'essaierais à nouveau cette méthode si j'organisais un grand brunch avec des sandwiches aux œufs pour tout le monde.

Œufs pochés

Euh… J'adore les œufs pochés, mais m'embêter à les préparer uniquement pour les écraser dans du pain m'a fait me demander pourquoi je ne choisissais pas la facilité en les faisant tout simplement au plat.

Friteuse à air chaud

On peut faire beaucoup de choses avec une friteuse à air chaud, mais peu d'entre elles sortent vraiment du lot. Les sandwiches à l'œuf n'en font pas partie. Cela demande trop de travail et de surveillance. Les breakfast sandwiches doivent être faciles à préparer. Et cela implique de ne pas utiliser de friteuse à air chaud.

Egg Salad (salade aux œufs américaine)

Pour résumer, il s'agit d'une salade d'œufs durs à la mayonnaise avec du fromage par-dessus cela. Et c'était plutôt bon. J'adore la mayonnaise. J'aurais sans doute pu faire sans le fromage et me contenter d'ajouter simplement un peu de poivre fraîchement moulu et des oignons ciselés. Ou encore plus de mayo.

Œufs brouillés bien cuits

Les vrais œufs brouillés sont cuits, secs au toucher. Ils ne brillent plus et ne s'échappent plus. Franchement, quel intérêt, quand on peut les faire délicieusement baveux?

Recettes

Œufs brouillés baveux

2 tranches de pain de mie blanc

2 cuillères à soupe de beurre doux ou salé, et un peu plus pour beurrer le pain

2 tranches de fromage à fondre

2 gros œufs

Du sel de table

1 grosse cuillère à café de cream cheese

Beurrez les deux côtés de chaque tranche de pain de mie et passez-les au gril du four ou dans un four à 180°C jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées. À mi-cuisson, placez les deux tranches de fromage sur l'une des tranches de pain afin qu'elles fondent pendant que le pain grille. Pendant ce temps, préparez les œufs brouillés: dans un bol ou un petit saladier, battez brièvement les œufs avec une pincée de sel. Faites chauffer le beurre à feu moyen dans une poêle antiadhésive. Dès qu'il commence à mousser, ajoutez les œufs et faites cuire environ une minute, en remuant constamment, jusqu'à ce qu'ils commencent à s'agglomérer en petits morceaux et à sécher. Retirez immédiatement du feu et ajoutez le cream cheese. Retirez le pain du four lorsque le fromage est fondu. Avec une cuillère, posez les œufs sur le fromage fondu. Fermez le sandwich et retournez-le de manière que le fromage se trouve sur le dessus.

Œufs brouillés bien cuits

2 tranches de pain de mie blanc

2 cuillères à soupe de beurre doux ou salé, et un peu plus pour beurrer le pain

2 tranches de fromage à fondre

2 gros œufs

Du sel de table

Beurrez les deux côtés de chaque tranche de pain de mie et passez-les au gril du four ou dans un four à 180°C jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées. À mi-cuisson, placez les deux tranches de fromage sur l'une des tranches de pain afin qu'elles fondent pendant que le pain grille. Pendant ce temps, préparez les œufs brouillés: dans un bol ou un petit saladier, battez brièvement les œufs avec une pincée de sel. Faites chauffer le beurre à feu moyen dans une poêle antiadhésive. Dès qu'il commence à mousser, ajoutez les œufs et faites cuire environ une minute, en remuant constamment, jusqu'à ce qu'ils s'agglomèrent en gros morceaux. Retirez immédiatement du feu, tant qu'ils brillent encore. Retirez le pain du four lorsque le fromage est fondu. Avec une cuillère, posez les œufs sur le fromage fondu. Fermez le sandwich.

Omelette

2 tranches de pain de mie blanc

2 cuillères à soupe de ghee (beurre clarifié) et un peu plus pour le pain

2 gros œufs

1 cuillère à soupe de lait entier

¼ de petit oignon jaune, pelé et finement haché

1 poivron vert, épépiné et finement haché

2 brins de coriandre, finement hachés

1 pincée de piment en poudre

1 pincée de poivre noir fraîchement moulu

1 pincée de sel de table

Étalez le ghee des deux côtés de chaque tranche de pain de mie et passez-les au gril du four ou dans un four à 180°C jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées. Pendant ce temps, faites l'omelette: dans un saladier de taille moyenne, battez les œufs avec le lait. Ajoutez l'oignon, le poivron, la coriandre, le poivre noir, le piment en poudre et le sel et mélangez. Faites chauffer le ghee à feu moyen-fort dans une petite poêle non-adhésive. Lorsqu'il est chaud, réduisez le feu sur moyen-doux et ajoutez les œufs en faisant tourner pour qu'ils couvrent entièrement la surface de la poêle. Faites cuire pendant 2 minutes, jusqu'à ce que le dessous ait légèrement bruni. Retournez l'omelette et faites cuire encore 2 minutes de l'autre côté. Transférez l'omelette dans une assiette. Retirez le pain du four lorsqu'il est doré et mettez l'omelette entre les deux tranches de pain. Fermez le sandwich et coupez en deux pour obtenir deux triangles.

Œufs au plat

2 tranches de pain de mie blanc

2 cuillères à soupe de beurre doux ou salé, et un peu plus pour beurrer le pain

2 tranches de provolone

2 tranches de lard fumé bien croustillantes

2 gros œufs

Du sel de table

Du ketchup

Beurrez les deux côtés de chaque tranche de pain de mie et passez-les au gril du four ou dans un four à 180°C jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées. À mi-cuisson, placez les deux tranches de fromage sur l'une des tranches de pain afin qu'elles fondent pendant que le pain grille. Pendant ce temps, faites cuire les œufs au plat: mettez une grande poêle antiadhésive à chauffer sur feu moyen. Ajoutez le beurre. Dès qu'il commence à mousser, cassez les œufs et mettez-les à frire, espacés de quelques centimètres (je les casse d'abord dans un bol afin de pouvoir retirer les morceaux de coquille qui seraient éventuellement tombés dedans). Laissez frire pendant 3 à 4 minutes, en les arrosant régulièrement de beurre, jusqu'à ce que les blancs soient cuits et commencent à devenir croustillants sur les bords. Retirez du feu et assaisonnez avec une bonne pincée de sel Retirez le pain du four lorsque le fromage est fondu. Ajoutez une généreuse quantité de ketchup sur la moitié sans fromage. Mettez le lard fumé sur le fromage et les œufs au plat par-dessus tout ça, jaune vers le haut. Fermez le sandwich.

Soufflé aux œufs

2 tranches de pain de mie blanc

Du beurre doux ou demi-sel

2 tranches de fontine

9 gros œufs

20 cl de crème liquide légère

5 g de sel de table

1 pincée de poivre noir fraîchement moulu

2 tranches de bacon (rond)

De la mayonnaise, mélangée avec des chipotles émincés, de la sauce piquante ou de la pâte de piment

2 petits poivrons, tiges enlevées, épépinés et découpés en anneaux

Faites les œufs: faites chauffer le four à 150°C. Aspergez le fond d'un moule à gâteau de 20x20 cm de spray de cuisson ou recouvrez bien le fond et les côtés d'huile végétale. Dans un grand saladier, mélangez les œufs. Ajoutez la crème et le sel et mélangez bien le tout. Versez la mixture obtenue dans le moule à gâteau huilé. Mettez le moule à gâteau dans un plat à rôtir et le plat à rôtir au centre du four. Versez de l'eau chaude dans le plat à rôtir jusqu'à atteindre la moitié de la hauteur du moule à gâteau. Ce petit bain devrait assurer à votre soufflé une cuisson lente et uniforme. Recouvrez le moule à gâteau d'une feuille d'aluminium ou placez directement une feuille de papier cuisson directement dessus, puis glissez soigneusement le tout dans le four avant de fermer la porte. Laisse cuire 15 à 20 minutes, puis retirez l'aluminium ou la feuille de papier cuisson, puis parsemez de poivre (et de thym si vous en avez). Couvrez à nouveau et laissez encore cuire 20 minutes environ, ou jusqu'à ce que le centre de la mixture soit à peine cuit et ne bouge plus trop lorsque vous remuez le moule. Retirez l'ensemble du four, puis retirez soigneusement le moule à gâteau de son bain. Laissez le four allumé. Laissez les œufs refroidir dans le moule durant 10 minutes environ, ou jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour être manipulé. Coupez les œufs en quatre portions égales. À l'aide d'une spatule, retirez doucement les morceaux du moule. (Pour notre exemple, nous n'avons, bien sûr, besoin que d'une part pour faire un seul sandwich). Placez le morceau sur la feuille de papier cuisson et recouvrez-le de 2 tranches de fontine et d'une tranche de bacon. Remettez l'ensemble au four pour 4 à 5 minutes, ou jusqu'à ce que le fromage commence à fondre. Beurrez les deux côtés de chaque morceau de pain et passez au gril du four ou dans un four jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Étalez généreusement la mayonnaise aux chipotles sur l'une des tranches de pain. Recouvrez avec les œufs, le fromage et le bacon. Recouvrez le tout avec les poivrons. Fermez le sandwich.

Friteuse à air chaud

2 tranches de pain de mie blanc

2 cuillères à soupe de beurre doux ou salé, et un peu plus pour beurrer le pain

2 tranches de fromage à fondre

2 tranches de lard fumé non cuites

2 gros œufs

Du sel de table

Sauce cholula

Ciboulette

Beurrez les deux côtés de chaque tranche de pain. Placez chaque tranche de fromage sur l'une des tranches de pain. Préchauffez la friteuse à air à 180°C. Formez un petit barrage pour les œufs avec le bacon en formant un cercle au milieu de chaque tranche de pain. Craquez un œuf dans chaque anneau de lard fumé. Glissez chaque tranche dans la friteuse à air et laissez cuire 6 à 8 minutes, jusqu'à ce que les blancs soient cuits et le lard croustillant. Retirez et garnissez généreusement de sauce cholula et de ciboulette ciselée. Fermez le sandwich.

Egg salad (salade aux œufs américaine)

2 tranches de pain de mie blanc

Beurre doux ou demi-sel

3 gros œufs

1 cuillère à soupe de mayonnaise

1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon

Du sel de table

120 g de cheddar râpé doux

Échalotes finement ciselées

Beurrez les deux côtés de chaque tranche de pain de mie et passez-les au gril du four ou dans un four à 180°C jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées. Faites la salade: placez les œufs au fond d'une grande casserole en une seule couche. Ajoutez suffisamment d'eau pour qu'ils aient au moins 2 cm d'eau au-dessus. Mettez le feu sur fort, faites bouillir, puis couvrez et retirez du feu. Laissez reposer 12 minutes; égouttez et passez sous l'eau froide. Pelez les œufs et hachez-les finement et grossièrement. Laissez totalement refroidir. Mélangez les œufs, la mayonnaise, la moutarde et le sel. Retirez le pain du four lorsqu'il est doré. Mettez votre salade d'œufs sur le toast. Parsemez de fromage et mettez à gratiner 2 minutes, jusqu'à ce que le fromage sot fondu. Recouvrez d'échalotes ciselées et servez.

Œufs pochés

2 tranches de pain de mie blanc

2 cuillères à soupe de beurre doux ou salé, et un peu plus pour beurrer le pain

1 cuillère à café de vinaigre blanc distillé

2 tranches de gouda

2 tranches de lard fumé bien croustillantes

2 gros œufs

Du sel de table

Beurrez les deux côtés de chaque tranche de pain de mie et passez-les au gril du four ou dans un four à 180°C jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées. À mi-cuisson, placez les deux tranches de fromage sur l'une des tranches de pain afin qu'elles fondent pendant que le pain grille. Pendant ce temps, pochez les œufs: portez à ébullition une petite casserole d'eau. Lorsque l'eau bout, ajoutez le vinaigre. Avec une cuillère, créez un tourbillon dans l'eau. Cassez rapidement, mais doucement, un par un, dans l'eau tourbillonnante. Retirez immédiatement l'eau du feu et couvrez. Mettez le minuteur sur 4 minutes. Lorsqu'il s'éteint, retirez les œufs avec une écumoire et séchez doucement sur du papier essuie-tout. Sortez le pain du four lorsque le fromage est fondu. Posez le lard fumé sur le fromage et les œufs par-dessus ça. Fermez le sandwich.

Et donc, quelle est la meilleure méthode?

Tout dépend de ce que vous recherchez! Voici les principaux avantages de mes méthodes préférées:

Pain



Pour un sandwich copieux et nourrissant sans être dominé par le pain : bagel.

: bagel. Pour un régal fondant et/ou si vous m'invitez : buttermilk biscuit.

: buttermilk biscuit. Pour un rapport pain/garniture qui fait la part belle à la garniture : toast.

: toast. Pour de l'authentique, du traditionnel : Kaiser roll.

: Kaiser roll. Pour quelque chose qui change: gaufre.

Œufs