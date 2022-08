La sieste post-déjeuner serait-elle la solution pour s'adapter aux fortes chaleurs?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired

Boutiques fermées, rues désertes, ni air ni âme qui bouge... Ce moment de solitude que l'on peut vivre dans les artères principales espagnoles ou italiennes aux alentours de 14 n'a rien d'extraordinaire. Le calme, avant le retour à la vie vers 17h, y est habituel et même nécessaire au vu des fortes chaleurs de l'après-midi.

Cette situation s'étend petit à petit au reste de l'Europe, qui fait à présent face à des températures aussi élevées qu'en Espagne ou en Italie. Les conditions de travail devenant de plus en plus difficiles, il faut s'adapter à la météo, nous invite le site Wired.

En Espagne, la jornada partida –la journée de travail divisée– permet aux travailleurs d'avoir une plus longue pause déjeuner, et même de pouvoir profiter d'une sieste aux heures les plus chaudes de la journée. En contrepartie, les salariés travaillent plus tard: 30% jusqu'à 19h et 10% jusqu'à 21h, selon une étude réalisée en 2010.

Cette journée au rythme atypique intéresse de plus en plus les autres travailleurs européens, et notamment ceux des pays plus au nord, comme l'Allemagne. Certains syndicats considèrent que cette pause méridienne permettraient d'éviter les fortes chaleurs en travaillant.

Carsten Burckhardt, syndicaliste allemand dans les secteurs de la construction, l'agriculture et l'environnement, recommande une pause plus longue pour les travailleurs dans le milieu du bâtiment afin de ne pas subir les heures les plus chaudes.

«Le réchauffement climatique est là et le nombre de journées caniculaires ne va cesser d'augmenter dans les années à venir, prévient-il. Nous devons réellement considérer les siestes comme solution pour soulager les travailleurs.»

Protéger la santé des travailleurs

«Au dessus de 24 degrés, les employés risquent non seulement une insolation, mais le risque d'accident au travail augmente également car les personnes sont somnolentes», explique Claes-Mikael Ståh, secrétaire général des syndicats européens, qui souhaite que la Commission européenne vote une loi pour une température limite de travail.

Selon l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, «une sieste de vingt minutes permettrait de réduire les risques d'accident du travail». Et notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Face aux fortes chaleurs de l'après-midi, les travailleurs du BTP sont soumis à de potentielles brûlures. Ils doivent utiliser des matériaux à très haute température: «Sous le soleil, une tuile par exemple peut chauffer jusqu'à 80 degrés.»

En France, le code du travail ne mentionne pas de loi concernant la canicule, mais l'employeur a l'obligation de mettre à disposition de l'eau fraîche pour tous ses salariés.

L'employeur peut aussi mettre en place des horaires décalés, puisqu'il doit s'adapter aux circonstances extérieures pour protéger la santé des travailleurs. Le ministère français de l'Économie recommande ainsi de «réorganiser le temps du travail» en cas de fortes chaleurs.

Alors, faudrait-il réorganiser nos journées en fonction du thermomètre? Selon Lars Nybo, professeur de physiologie à l'Université de Copenhague, au Danemark, la réorganisation des journées de travail incluant une pause méridienne réduirait en tout cas le stress lié à la chaleur et renforcerait la productivité.