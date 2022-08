Des siamois liés par le crâne séparés à l'aide de la réalité virtuelle

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

D'après le chirurgien Noor ul Owase Jeelani, l'opération réalisée sur ces siamois connectés par le crâne à l'aide de la réalité virtuelle est une chose «digne de l'ère spatiale». Bernardo et Arthur Lima ont été opérés, à presque 4 ans, dans la ville de Rio de Janeiro sous la direction du Great Ormond Street Hospital de Londres, rapporte un article de la BBC.

C'est la première fois que des chirurgiens de différents pays opèrent ensemble dans une salle de réalité virtuelle. L'équipe a passé plusieurs mois à tester l'opération des siamois en se basant sur les scanners et IRM des deux garçons. «C'est si rassurant pour un chirurgien de pouvoir observer l'anatomie de ses patients sans avoir à les ouvrir et de pouvoir pratiquer virtuellement l'opération avant de leur faire courir le moindre risque», confie Dr Jeelani.

Ce fut l'une des séparations les plus compliquées de tous les temps, selon l'association caritative Gemini Untwined, grâce à laquelle l'opération des jumeaux a pu être financée. Ils en ont subi sept, dont la dernière a nécessité plus de vingt-sept heures d'intervention et une centaine de membres du personnel médical.

Les tentatives précédentes ont échoué et endommagé le tissu cicatriciel des garçons, ajoutant une difficulté supplémentaire à cette dernière intervention. «D'une certaine manière, ces opérations sont considérées comme les plus difficiles de notre époque. Pouvoir les réaliser en réalité virtuelle, c'est le travail de vrais hommes sur Mars», affirme le chirurgien.

Le premier jour du reste de leur vie

Cette opération va considérablement changer la vie de ces garçons, assure Dr Gabriel Mufarrej, chef de la chirurgie pédiatrique à l'Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer au Brésil, qui suit les siamois depuis deux ans.

Les jumeaux se remettent bien de l'intervention et resteront en observation pendant six mois. Il s'agit de la sixième opération de séparation réalisée par le docteur Jeelani avec Gemini Untwined. Auparavant, il a déjà opéré des siamois du Pakistan, du Soudan, d'Israël et de Turquie.

Bernardo et Arthur sont les plus vieux siamois liés par le crâne à être séparés. Selon l'organisme de bienfaisance, une naissance sur 60.000 concerne des jumeaux siamois, dont seulement 5% sont connectés au niveau du crâne.