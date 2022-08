La meilleure routine du matin, prouvée par la science

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Traîner sa mauvaise humeur dans son salon tous les matins n'est pas une fatalité: un article récemment publié par The Independent révèle la formule magique mise au point par des scientifiques pour débuter votre journée dans de parfaites conditions. Il s'agit d'une formule mathématique rigoureuse, qui calcule à la minute près la routine nécessaire pour être de bonne humeur.

Cette étude, financée par le fabriquant de céréales Special K, s'est portée sur plus de 2.000 personnes au Royaume-Uni. Après avoir scrupuleusement analysé les réponses des participants, Anne-Marie Imafidon, mathématicienne et présidente élue de la British Science Association, en a déduit la routine idéale. La voici.

Pour commencer parfaitement votre journée, il faudrait vous réveiller à 6h44, et enchaîner, à partir de 7h12, sur vingt-et-une minutes de sport. Puis, prendre une douche de dix minutes (pas une de plus!). Et finir par un petit déjeuner de dix-huit minutes très exactement. Enfin, rassurez-vous, il s'agit d'un modèle standard. Grâce à la formule développée par l'équipe, il est possible constituer sa propre routine idéale, en respectant certaines conditions.

Le monde appartient à ceux

qui se lèvent tôt

Se réveiller à 7h15 au lieu de 7h12 ne change rien. Le tout, c'est de calculer, par le biais de la formule mathématique, le temps nécessaire à votre routine matinale. Et surtout, d'essayer de la mettre en œuvre tous les matins, sinon la mauvaise humeur guettera de nouveau.

Dans un premier temps, doublez le temps consacré à votre petit-déjeuner, puis ajoutez-y les minutes dédiées à l'exercice physique et à la douche. Ensuite, soustrayez le nombre total d'heures de sommeil durant votre nuit précédente à huit heures (la recommandation pour une nuit optimale) –par exemple, on obtient 1,5 si vous avez dormi six heures et demie. Puis, calculez la différence de nombre d'heures entre le moment où vous vous êtes levé et 7h12 –ce qui donnerait 1 si vous vous êtes levé à 8h12. Il ne vous reste plus qu'à diviser la somme du temps passé à manger, vous laver et faire de l'exercice par le produit du chiffre «sommeil» et du chiffre «différence du nombre d'heures».

Leading arithmetician develops formula to get up 'on the right side of the bed'https://t.co/v7yPDEG8DX pic.twitter.com/eBEsQigiEc — Daily Express (@Daily_Express) July 29, 2022

Vous pouvez additionner le chiffre obtenu aux minutes consacrées à d'autres activités matinales (se préparer, lire un article de Slate, par exemple) et diviser le nombre final par deux pour obtenir une valeur numérique. Ce nombre correspond en minutes au temps idéal que vous devriez consacrer à votre routine matinale.

Si l'application de la formule ci-dessus donne une valeur supérieure à 37, votre routine matinale est plutôt encline à vous mettre de bonne humeur. Sinon, retournez donc vous coucher!