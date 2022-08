Les chèvres aiment-elles le «yoga chèvre»?

Temps de lecture: 5 min

C'est une image que vous avez peut-être vue dans un photo dump Instagram (une sorte d'album photos): un groupe de personnes en posture du chien, tête en bas, accompagnées d'une flopée de très petites chèvres. Certaines ont grimpé sur le dos des participants, d'autres sont éparpillées entre les tapis de yoga.

Il s'agit (bien sûr) d'une séance de yoga chèvre. Née dans une ferme de l'Oregon , la pratique s'est ensuite diffusée dans tout le pays, avec des cours facturés entre 30 et 50 dollars par personne. C'est plus cher qu'un cours de yoga classique, mais vous bénéficiez d'une compagnie de choix. Ce n'est d'ailleurs pas la seule activité qu'il est possible de faire avec des chèvres: vous pouvez aussi partir en randonnée, en groupe, avec un troupeau à vos trousses.

Si vous êtes à la recherche d'une activité sympathique à pratiquer cet été entre amis, le yoga ou la randonnée avec chèvres peuvent être des options à considérer. Les humains impliqués dans cette affaire ont l'air heureux. Mais qu'en est-il des chèvres?

Des compagnes millénaires

Les cours se font généralement avec des chèvres naines nigérianes, principalement pour le confort des participants: elles pèsent au maximum 18 kg, soit beaucoup moins qu'une chèvre laitière type (vous vous imaginez tenant en équilibre sur votre dos un bouc anglo-nubien de 70 kg ?).

Selon Backyard Goats, qui fournit des conseils pour élever ces bêtes chez soi, les chèvres naines nigérianes font d'excellents animaux de compagnie pour les personnes de tout âge, en raison de leur «tempérament calme et égal et de leur personnalité attachante». Elles ont tendance à être douces et joueuses, et ont le goût traditionnel de la grimpe. Apparemment, toutes les qualités requises pour apprécier un cours de yoga rigolo et peinard.

Pour en avoir le cœur net, j'ai contacté un fin connaisseur du système cognitif des chèvres, Alan McElligott, chercheur à la City University de Hong Kong. Les chèvres ont probablement été le premier bétail domestiqué, m'a-t-il expliqué. Elles vivent à nos côtés depuis des millénaires. Contrairement aux chiens, elles n'ont pas été domestiquées pour vivre ou travailler en étroite proximité avec les humains, mais elles peuvent être étonnamment sociables et sont bien plus intelligentes que nous ne le croyons.

Humain heureux, chèvre heureuse?

Par exemple, les recherches d'Alan McElligott indiquent que les chèvres savent comment nous demander de l'aide si elles veulent ouvrir une boîte scellée contenant de la nourriture. Avez-vous déjà remarqué comment votre chien vous regarde quand il veut quelque chose? Les chèvres font pareil: l'étude révèle qu'elles établissent un contact visuel avec les humains pour demander de l'aide de manière non verbale.

Elles peuvent aussi faire la différence entre nos expressions faciales positives et négatives –à vrai dire, elles préfèrent quand nous sourions . Dans une étude réalisée en 2018 , on a montré à vingt chèvres des photos de personnes arborant une expression heureuse et une expression de colère. Elles se sont approchées en premier des visages heureux et se sont arrêtées plus longtemps sur ces photos.

Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'avant ces études, les deux comportements (regarder pour communiquer et reconnaître les expressions faciales) n'avaient été observés que chez les chiens et chez les chevaux, qui (contrairement aux chèvres) ont été domestiqués spécifiquement pour servir d'animaux de compagnie. Les chèvres ne sont donc pas seulement des animaux d'élevage stupides qui passent leur temps à ruminer, elles ont appris à décrypter les comportements humains.

Des grimpettes bienvenues

Autre bonne nouvelle, amis des chèvres: certaines adorent le yoga. McElligott m'a assuré que, toute maltraitance animale étant exclue, s'étirer en présence de nos amis caprins est agréable pour eux comme pour nous. Les chèvres aiment vraiment grimper sur tout ce qui s'offrent à leur vue, que ce soit une botte de foin ou votre dos. Elles sont également très friandes de randonnée, car elles aussi ont besoin d'exercice et cette promenade leur permet de déguster des végétaux qu'elles ne trouvent pas dans leurs pâturages.

Notez toutefois l'utilisation du mot «certaines» dans le paragraphe précédent. Alan McElligott m'a expliqué que la question à se poser n'est pas «Les chèvres aiment-elles le yoga?», mais plutôt «Cette chèvre aime-t-elle le yoga?». Elles ont une personnalité –leur tempérament peut varier non seulement en fonction de la race, mais aussi selon les individus. Une chèvre peut être exceptionnellement timide, tandis qu'une autre peut s'avérer très sociable et réclamer notre attention.

Dans une certaine mesure, les préférences de l'animal dépendent de la façon dont il a été élevé. Un troupeau de chèvres laitières dans une ferme sera très attaché à son éleveur, qui lui fournit nourriture et affection, mais il aura peur d'un étranger se tenant près de la clôture.

À l'inverse, les chèvres qui sont en contact avec les humains dès la naissance (comme les « chèvres guérisseuses » qui, comme les autres animaux utilisés à des fins thérapeutiques, sont dressées pour apporter du réconfort et de l'affection aux personnes qui en ont besoin) s'approcheront de vous pour vous demander des friandises ou des caresses.

La science du bêlement

Une chèvre particulièrement timide ou agressive ne doit pas être embarquée dans un cours de yoga où elle risque d'être malheureuse. Mais tant qu'on choisit les bonnes chèvres et qu'on prévoit une issue de secours au cas où elles se sentiraient sous pression, le yoga chèvre peut aussi être bénéfique pour ces bêtes. Il en va de même pour la randonnée: la ferme doit établir un roulement entre les chèvres pour éviter le surmenage et il est essentiel de choisir des spécimens qui aiment marcher.

Si vous pratiquez ce type de yoga, soyez attentif aux signes indiquant que la chèvre veut qu'on la laisse tranquille (si elle recule, si elle montre le blanc de ses yeux ou si elle manifeste son agitation par des cris ). Selon les recherches d'Alan McElligott , une chèvre satisfaite a tendance à garder les oreilles dressées vers l'avant et la queue en l'air.

L'amplitude des bêlements varie également davantage lorsqu'elles sont contrariées, comme la voix d'une personne nerveuse au moment de faire un discours ou de s'adresser à un public (mais, certes, si vous êtes néophyte en la matière, la différence entre deux bêlements risque de vous échapper). Une chèvre frustrée peut aussi donner un coup de tête à une de ses consœurs, mais il est peu probable, même en pleine détresse, qu'elle s'en prenne à des passants humains.

Certes, il n'existe quasiment pas d'études concernant les effets spécifiques de ce type de yoga sur les chèvres. Mais compte tenu de ce que nous savons sur le bien-être et le comportement de celles-ci, un cours bien organisé semble tout à fait recommandable. Après tout, s'il vous donne le sourire, les chèvres seront heureuses elles aussi.