Comment survivre à une attaque de requin

Soyez rassurés, la probabilité de devoir se battre un jour contre un requin reste minime. En revanche, il arrive parfois qu'une rencontre malheureuse puisse causer des dégâts conséquents. Ce fut le cas pour Addison Bethea, une jeune adolescente attaquée par un requin dans les eaux de Keaton Beach, en Floride. Pour savoir comment déjouer ces attaques, un article publié par CNN nous livre les meilleurs conseils d'experts.

Dans un premier temps, il faut tout faire pour éviter la confrontation. En 2021, les États-Unis obtenaient la palme des accidents de requins avec quarante-sept attaques recensées, dont vingt-huit en Floride. D'où cette suggestion: ne jamais se baigner dans ce pays. De manière générale, il faut connaître l'environnement dans lequel vous souhaitez faire trempette. L'océan est la maison des requins; nous en sommes les visiteurs.

Ensuite, les requins ont leur spot préféré: évitez l'embouchure des rivières et les estuaires. Leurs eaux troubles sont très appréciées des requins-taureaux, susceptibles d'attaquer les humains. «Un très grand nombre d'attaques se produisent dans les embouchures des rivières, où il y a de la vase», déclare Richard Peirce, un expert en requins. De même, il faut éviter les chenaux profonds entre le rivage et les bancs de sable plus éloignés. Et si vous voyez un bateau de pêche, fuyez! La pêche et ses à-côtés attirent l'attention de ces mammifères marins.

Après avoir évité ces zones à risque, baignez-vous à des horaires raisonnables. On oublie les bains de minuit. Passée une certaine heure, le requin, tout comme vous, voit flou.

Par ailleurs, un grand nombre d'attaques sont la conséquence d'une erreur d'identité (pour lui, vous êtes une otarie). Observez le comportement des poissons avant d'entrer dans l'eau. Par exemple, si un groupe de poissons de petite ou moyenne taille se met soudainement à faire des bonds dans l'eau, méfiez-vous: la présence d'un requin est fortement possible. Malgré ces conseils, si vous n'arrivez pas à éviter le requin, il existe aussi des techniques de survie.

Le mieux c'est de rester chill

Premier conseil: ne paniquez pas. Le requin vous fixe et vous encercle, mais surtout, «ne vous mettez pas à barboter dans tous les sens, vous ne feriez qu'exciter, provoquer et encourager l'intérêt du requin», explique Neil Hammerschlag, directeur du programme de recherche et de conservation des requins à l'école Rosenstiel de l'université de Miami. En clair, faites le piquet jusqu'à qu'il parte. Sinon, le frapper au niveau des branchies peut faire l'affaire. Celles-ci étant très sensibles, un coup dedans et la bête mettra du temps à s'en relever. Pour cela, transformez votre tuba ou caméra sous-marine en arme, et cognez.

Pour les plongeurs, ne quittez pas d'un œil votre adversaire. Le requin ne doit pas pouvoir arriver derrière vous. Puis quittez-le dans le plus grand des calmes. Déplacez la plus petite quantité d'eau possible. Essayez de ne pas vous agiter, ni d'éclabousser, et nagez progressivement à reculons vers le rivage.

Une fois que vous avez quitté les profondeurs de l'océan, gardez tout de même à l'esprit qu'un requin blanc peut attaquer dans une eau moins profonde. Les chances de sortir indemne de ces attaques sont minces, estiment toutefois les experts. «Si un requin blanc est en mode d'attaque totale, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire à ce moment-là.»