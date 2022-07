Le prépuce de Jésus est sans doute la sainte relique la plus étrange de l'histoire

Temps de lecture: 3 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quelles sont les reliques les plus étranges?»

La réponse de Philippe Jaran:

Huit jours après la naissance, Marie circoncit son enfant, qui reçoit à cette occasion le prénom de Jésus. Chez les catholiques, la «Fête de la Circoncision de Jésus» a été fixée par convention à la date du 1er janvier.

Le Christ étant monté au ciel en emportant son corps, les seules reliques possibles de sa chair sont donc celles de son prépuce resté sur Terre.

La multiplication du Praeputium Domini

Saint-Suaire, sainte Couronne, saints Clous, sainte Éponge, sainte Lance, saint Ombilic, saintes Dents, saintes Larmes: les reliques christiques ne manquent pas. Vu le nombre de morceaux de la sainte Croix en circulation, Jésus devait avoir été crucifié sur toute une forêt, ironisait Érasme. Au Moyen Âge, il y eut jusqu'à vingt-et-un prépuces conservés dans diverses villes européennes, dont treize en France.

Trois exemples:

Conservé par Marie après la circoncision, le prépuce aurait été ensuite confié à Marie Madeleine puis, sept siècles plus tard, un ange le porta à Charlemagne qui en fit présent, lors de son couronnement en 800, au pape Léon III.





Le village italien de Calcata aurait conservé pendant 400 ans le saint Prépuce de Jésus, l'Église ayant approuvé l'authenticité de celui-ci. Jusqu'en 1983, une procession où l'on vénérait le saint Prépuce parcourait les rues du village le 1 er janvier. Mais des voleurs s'emparèrent du reliquaire en décembre 1983, ce qui mit un terme à cette cérémonie. Ce vol a fait naître différentes thèses complotistes mêlant les nazis, le Vatican et la cupidité.





janvier. Mais des voleurs s'emparèrent du reliquaire en décembre 1983, ce qui mit un terme à cette cérémonie. Ce vol a fait naître différentes thèses complotistes mêlant les nazis, le Vatican et la cupidité. Un prépuce acheté en Terre sainte au cours de la première croisade est devenu célèbre lorsque l'évêque de Cambrai, lors de la messe, a vu trois gouttes de sang auréoler le tissu de l'autel. Une chapelle spéciale a été construite et des processions ont été organisées en l'honneur de la relique miraculeuse jusqu'à ce qu'elle disparaisse.

Des pouvoirs miraculeux

À l'abbaye de Coulombs près de Chartres, une croyance prêtait au saint Prépuce local le pouvoir d'apporter la fécondité aux femmes stériles.

De son côté, Catherine de Sienne, proclamée sainte patronne de l'Europe en 1999 par Jean-Paul II, affirmait avoir eu une vision à la suite de laquelle elle avait reçu le saint Prépuce. Puisque celui-ci symbolisait son union avec le Christ, elle le portait au doigt, comme une alliance. La dénommée Sainte Brigitte affirmait également qu'elle avait reçu des morceaux de la relique en question. Précision importante: le fait de placer le saint Prépuce sur la langue procurait apparemment des sensations orgasmiques.

Panneau représentant la Circoncision de Jésus, du Polyptyque des Sept Douleurs, huile sur panneau réalisée par Albrecht Dürer vers 1500. | Wikimedia Commons

Dans une vision frappante, Agnès Blannbekin affirme avoir ressenti dans sa bouche le prépuce de Jésus, et qu'elle avala. Elle le sentit à nouveau et l'avala encore. Le prépuce divin se régénérait. Cela lui arriva une centaine de fois. Elle eut envie ensuite de toucher du doigt la membrane qui glissa dans sa gorge d'elle-même. Elle ressentit alors, on ne s'en étonnera pas, une transformation délicieuse dans tous ses membres –ce que nous qualifierions pour notre part de sensations proches de l'orgasme.

Les doutes

Luther proteste contre l'adoration de ces «choses mortes». Jean Calvin, dans son Traité des reliques, nous dit qu'il y avait tellement de morceaux de la croix du Christ dans toutes les églises d'Europe que l'on pouvait aisément en remplir un navire.

Dans son Traité sur la tolérance, Voltaire s'est moqué de la vénération du saint Prépuce, la considérant toutefois comme une superstition moins dangereuse que de détester et de persécuter son prochain: «On a porté dans quelques-unes de nos villes le saint Prépuce en procession; on le garde encore dans quelques sacristies, sans que cette facétie ait causé le moindre trouble dans les familles.»

Au XVIIIe siècle, l'évêque Noailles considérant que le saint Prépuce était l'objet d'un culte souvent scandaleux, surtout de la part des femmes, et se doutant bien que c'était une fausse relique, voulut le faire examiner par un chirurgien, qui ne trouva meilleure méthode que de passer la langue pour vérifier le goût de chair humaine. On appela depuis ce chirurgien un croque-prépuce.

La célébration de «la Circoncision de Jésus» et du saint Prépuce a été remplacée par la plus vague «fête de Sainte Marie, Mère de Dieu» par le pape Paul VI en 1974. Chez les chrétiens orthodoxes, les vêpres de la Circoncision sont toujours célébrées le soir du 31 décembre.

Tous ces prépuces ne sont probablement que des faux. En effet, un théologien catholique italien du XVIIe siècle, Leone Allacci, estimait que le prépuce de Jésus était monté au ciel en même temps que le Christ, et qu'il avait donné naissance aux anneaux de Saturne.