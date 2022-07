Comment vraiment décrocher du boulot pendant vos vacances

Temps de lecture: 3 min — Repéré sur Vice

Ça y est. Après une année de travail acharnée, il est enfin temps de vous accorder une pause bien méritée. Que vous ayez prévu de vous dorer la pilule au bord de la piscine, d'apprendre à construire un château de sable parfait sur la plage, ou tout simplement de profiter de quelques jours de vacances en famille ou entre amis, vous avez décidé de partir avec un seul mot d'ordre en tête: décompresser.

Et pourtant. Malgré le besoin de vacances, vous ne pouvez vous résigner à fermer Slack pour de bon, ne serait-ce que pour observer silencieusement ce qui se passe au boulot en votre absence. De la même manière, vous avez peut-être pensé à programmer un message automatique sur votre boîte mail professionnelle pour prévenir vos contacts de votre départ, mais vous ne pouvez vous empêchez de checker vos e-mails, «juste au cas où». Si vous faites partie de ces personnes qui ont effectivement du mal à lâcher prise, Vice a concocté une petite liste de conseils pour vous aider à profiter pleinement de vos congés.

Bien choisir ses dates

Avant toute chose, le choix des dates peut vous aider à quitter le bureau, –et à y revenir– l'esprit léger. Si vous vous absentez pour des petites vacances, Vice conseille vivement de choisir le mercredi comme jour de départ. Pourquoi? Vous aurez seulement à travailler deux jours en début de semaine: cela risque de passer assez rapidement et vous pourrez couper plus facilement. Pour le retour, prévoyez d'être chez vous le vendredi soir pour éviter une reprise abrupte. Vous aurez ainsi le temps de reprendre tranquillement vos esprits durant le week-end, avant de retrouver vos collègues à la machine à café le lundi matin parfaitement reposé.

Terminer sa to-do list avant

Une autre astuce qui vous permettra de partir le plus sereinement possible est de tenter, dans la limite du possible, de boucler votre to-do list avant les vacances. De cette façon, vous éviterez de stresser durant l'intégralité de votre séjour en famille ou entre amis sur un projet à finir en urgence. «Ceci peut vouloir dire quelques heures supplémentaires avant de prendre vos congés, mais cela semble être un petit prix à payer pour de vraies vacances», avance Vice. Évitez tout de même de vous épuiser à la tâche juste avant votre départ.

Rependre le contrôle sur ses appareils électroniques

Alors que le télétravail est devenu la norme dans bon nombre d'entreprises depuis la pandémie de Covid-19, nos appareils électroniques peuvent devenir de véritables fléaux en période de vacances. S'il semble logique de ne pas emporter votre ordinateur pro dans votre valise, peut-être que votre téléphone personnel regorge d'applications qui vous lient directement à votre vie de bureau.

«Une façon d'en tirer le meilleur parti est de garder toutes vos applications de travail sur une seule page d'écran d'accueil, puis de créer un paramètre “Concentration” où cette page n'apparaît pas et où ces applications ne peuvent pas vous envoyer de notifications», conseille Vice. Vous pouvez aussi sélectionner manuellement les applications que vous souhaitez mettre en mode sourdine ou en mode «ne pas déranger».

S'occuper l'esprit

Si vous partez en vacances seul et que vous avez du mal à occuper vos journées, difficile de ne pas céder à la tentation de jeter un petit coup d'œil à votre boîte mail. Pour vous occuper l'esprit, peut-être est-il enfin temps de vous attaquer à la grosse pile de livres à lire qui prend la poussière dans un coin de votre appartement depuis maintenant plusieurs mois.

Vos vacances peuvent également être le moment propice pour vous plonger dans ce fameux podcast, cette série ou ce film que vos amis ne cessent de vous recommander. Le fait de créer de nouvelles habitudes vous aidera probablement à garder votre esprit loin du boulot.

Rappeler ses collègues à l'ordre

En dernier lieu, vous avez peut-être un collègue de bureau qui ne peut s'empêcher d'envoyer des messages sur Slack, ou tout simplement de travailler, alors qu'il est censé être en vacances. Si chacun est libre d'occuper son temps comme il le souhaite, Vice soutient que cela peut parfois «créer une attente pour que les autres fassent de même». Une des solutions serait alors de rappeler au collègue en question de profiter de ses congés bien mérités, et de se déconnecter pour de bon. Avec un peu de chance, il appréciera l'attention.